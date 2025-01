Test smartfona HONOR Magic V2 - najcieńszy składany model na świecie. Urzeka eleganckim designem oraz świetnym aparatem

Często patrzymy na cały rynek smartfonów przez pryzmat tylko kilku najważniejszych graczy tej branży. Skupiamy się na popularnych, szeroko reklamowanych modelach, a tymczasem nieco umyka nam fakt, że w rodzimych sklepach nadal nie ma wielu ciekawych urządzeń, które cieszą się dobrymi opiniami w innych zakątkach świata. Na szczęście z biegiem czasu zaczyna się to zmieniać i coraz więcej firm produkujących smartfony zaczyna dostrzegać nasz rynek. Kolejną z nich został właśnie chiński HONOR, który po oddzieleniu się od Huawei ponownie stara się o nowe grono fanów. Bogata i nadzwyczaj interesująca oferta tej marki sprawia, że chętni z pewnością znajdą się bardzo szybko. Można spodziewać się, że jednym z najbardziej intrygujących jej modeli zostanie Magic V2, który - co ciekawe - do dziś nosi miano najcieńszego rozkładanego smartfona.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Zazwyczaj staramy się recenzować możliwie jak najnowsze urządzenia, jednak w przypadku HONOR Magic V2 mamy do czynienia z małym wyjątkiem. Ten dosyć ciekawy "składak" został zaprezentowany już w lipcu zeszłego roku. Zresztą, popatrzcie tylko na jego specyfikację, która uwzględnia nie tylko ex-flagową już jednostkę Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, lecz również system Android 13 z nakładką MagicOS. Mimo wszystko sam fakt, że od teraz ten smartfon jest łatwo dostępny także u nas w oficjalnej dystrybucji sprawia, że musimy go niejako potraktować jako nowość. Niech nie zniechęci Was fakt, że to zeszłoroczna konstrukcja. Pod wieloma względami prezentuje się ona nadzwyczaj interesująco i do dziś pozostaje jedną z najciekawszych tego typu propozycji na rynku!

HONOR Magic V2 to najcieńszy rozkładany smartfon na świecie, który wyposażony został w obiecujący zestaw aparatów i bardzo wydajne komponenty. Urządzenie to debiutuje w Polsce w cenie 8999 zł.

HONOR Magic V2 to składane urządzenie, które można traktować jako smartfon i tablet w jednym. Całość ma dwa ekrany. Wewnętrzny, składany panel OLED 120 Hz cechuje się przekątną 7,92 cala i rozdzielczością 2344 x 2156 pikseli, natomiast z zewnątrz podziwiać można 6,43-calowy panel o rozdzielczości 2376 x 1060 pikseli. Warto zwrócić uwagę na ogólnie flagową charakterystykę tego modelu. Pomijając już wspomnianego Snapdragona 8 Gen 2, wypada odnotować obecność 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci UFS 4.0, obiecujący zestaw aparatów z teleobiektywem 20 MP w roli głównej czy akumulator o pojemności 5000 mAh wyróżniający się obsługą ładowania 66 W.

HONOR Magic V2 Samsung Galaxy Z Fold5 OnePlus Open Platforma mobilna Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Procesor graficzny Adreno 740 Adreno 740 Adreno 740 System operacyjny Android 13 z MagicOS Android 13 z OneUI Android 13 z OxygenOS Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 512 GB UFS 4.0 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC, IR 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.1 USB-C 3.2 USB-C 3.1 Rozmiar ekranu wew.: 7,92" OLED 120 Hz

zew.: 6,43" OLED 120 Hz wew.: 7,6" AMOLED 120 Hz

zew.: 6,2" AMOLED 120 Hz wew.: 7,82" AMOLED 120 Hz

zew.: 6,31" OLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu wew.: 2344 x 2156 px

zew.: 2376 x 1060 px wew.: 2176 x 1812 px

zew.: 2316 x 904 px wew.: 2440 x 2286 px

zew.: 2484 x 1116 px Kamera przednia zew. i wew.: 16 MP zew.: 4 MP (pod ekranem)

wew.: 10 MP zew.: 20 MP

wew.: 32 MP Kamera tylna 50 + 20 + 50 MP 50 + 10 + 12 MP 48 + 64 + 48 MP Klasa odporności - IPX8 IPX4 Akumulator 5000 mAh 4400 mAh 4805 mAh Ładowanie 66 W 25 W + Qi 25 W 67 W Wymiary obudowy 156,7 x 145,4 x 4,7 mm 154,9 x 129,9 x 6,1 mm 153,4 x 143,1 x 5,8 mm Waga urządzenia 231 g 253 g 239 g Premierowa cena 16 + 512 GB - 8999 zł 12 + 256 GB - od ok. 5950 zł 16 + 512 GB - od ok. 7700 zł

Ktoś może zapytać: "dlaczego warto się nim zainteresować, skoro to zeszłoroczny model?", ale odpowiedź wydaje się jasna. Jak wspomniałem już wcześniej, mimo upływu czasu to nadal najcieńszy smartfon tego typu na świecie. Po rozłożeniu ma zaledwie 4,7 mm grubości, a to oznacza, że nawet po całkowitym zgięciu całość ma nadal wymiary niewiele różniące się od konwencjonalnego smartfona z ekranem o podobnej przekątnej. Pewien problem może jednak stanowić cena, bowiem HONOR Magic V2 kosztuje u nas 8999 zł - jest zatem nieco droższy od podobnie skonstruowanych, a mówimy przecież o zeszłorocznym urządzeniu. Na następnych stronach niniejszego artykułu przekonacie się jednak, jak całość sprawdza się w praniu.