Test smartfona Xiaomi 14 - kompletny flagowiec z uniwersalnym zestawem aparatów Leica, ale czy zaufasz nakładce HyperOS?

Firma Xiaomi jest obecna na naszym rynku już od dawna. Warto więc zwrócić uwagę, jak jej oferta smartfonów zmieniała się w ciągu ostatnich lat. Co tu dużo mówić - istne szaleństwo! Większość dotychczasowych flagowców wyróżniała się bardzo atrakcyjną ceną, a to głównie z tego względu, że producent zwyczajnie nie był w stanie (lub nie chciał) oferować klientom wszystkiego, co najlepsze. Oczywiście urządzeniom nie brakowało wydajności, ale modele te raczej nie były brane pod uwagę przez osoby liczące na wygląd premium czy najwyższą dostępną jakość zdjęć. Dziś natomiast o Xiaomi mówimy jak o Apple czy Samsungu. Tak się składa, że chiński gigant już niemal w każdej półce cenowej oferuje zupełnie konkurencyjne produkty. Również w tej absolutnie najwyższej.

Autor: Piotr Piwowarczyk

W tym miejscu pozwolę sobie zauważyć, że wśród wielu kupujących uformował się ostatnio bardzo ciekawy sposób myślenia. Polega on na tym, że przeznaczenie bardzo wysokiej sumy pieniędzy na zakup flagowca jest dopuszczalny wyłącznie wtedy, gdy chodzi o model od jednego z dwóch wspomnianych producentów - lub też ewentualnie Google, ze względu na czystego Androida w Pixelach. Pozostałe powinny być natomiast bezwzględnie tańsze. Dlaczego? Chodzi tu może nie tyle o specyfikację techniczną, co o oprogramowanie, które często w przypadku innych firm okazuje się niezbyt dopracowane lub stosunkowo krótko wspierane. Cóż, można zrozumieć taki argument, ale pytanie, czy powinien mieć zastosowanie dla Xiaomi 14? W końcu chiński gigant dopiero co zaprezentował nową nakładkę HyperOS, która charakteryzuje się masą zmian i optymalizacji względem dotychczasowej MIUI. Nie wolno nam zapominać także o tym, że Xiaomi oferuje do pięciu lat aktualizacji, co jest wynikiem godnym podziwu. Warto zatem przyznać pewien kredyt zaufania i sprawdzić, co dokładnie oferuje omawiane urządzenie. A tak się składa, że oferuje naprawdę wiele.

Xiaomi 14 właściwie pod każdym względem prezentuje się topowo. Już na pierwszy rzut oka widać, że producent nie chciał oszczędzać na niczym. Pytanie tylko, czy smartfon przekona do siebie tych konsumentów, którzy bardziej ufają rozwiązaniom innych producentów?

Xiaomi 14 posiada topowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, czyli właściwie najmocniejszy chip ze wszystkich dostępnych dla modeli z Androidem. Producent zapewnia od razu 12 GB RAM-u LPDDR5X i 256 GB lub 512 GB pamięci UFS 4.0. Warto zwrócić uwagę, że mamy tu do czynienia ze stosunkowo niewielkim urządzeniem. "Czternastka" ma 6,36-calowy ekran z bardzo cienkimi, niemal symetrycznymi ramkami dookoła, a zatem kompaktowe wymiary nie mogą dziwić. Sam panel AMOLED oferuje natomiast dynamiczną częstotliwość odświeżania 1-120 Hz i rozdzielczość 2670 x 1200 pikseli. Wewnątrz umieszczono baterię 4610 mAh z obsługą ładowania przewodowego 90 W i bezprzewodowego 50 W. Przejdźmy teraz do kwestii foto, bo tutaj zaczyna robić się nadzwyczaj ciekawie. Producent we współpracy z firmą Leica przygotował zestaw aparatów 50 MP + 50 MP + 50 MP. Obok głównej jednostki mamy tu teleobiektyw z bezstratnym zoomem optycznym do x3.2 oraz moduł ultraszerokokątny 50 MP.

Xiaomi 14 Samsung Galaxy S24 OnePlus 12 Platforma mobilna Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 Procesor graficzny Adreno 750 Xclipse 940 Adreno 750 System operacyjny Android 14 z HyperOS Android 14 z OneUI Android 14 z OxygenOS Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X 12 / 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB UFS 4.0 128 GB UFS 3.1

256 GB UFS 4.0 256 / 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD nie nie nie Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM / eSIM 2x nanoSIM / eSIM 2x nanoSIM / eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 3.2 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,36" AMOLED 120 Hz 6,2" AMOLED 120 Hz 6,82" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2670 x 1200 px 2340 x 1080 px 3168 x 1440 px Kamera przednia 32 MP 12 MP 32 MP Kamera tylna 50 + 50 + 50 MP 50 + 10 + 12 MP 50 + 64 + 48 MP Klasa odporności IP68 IP68 IP65 Akumulator 4610 mAh 4000 mAh 5400 mAh Ładowanie 90 W + 50 W Qi 25 W + 15 W Qi 100 W + 50 W Qi Wymiary obudowy 152,8 x 71,5 x 8,2 mm 147 x 70,6 x 7,6 mm g 164,3 x 75,8 x 9,2 mm Waga urządzenia 193 g 167 g 220 g Premierowa cena 12+256 GB - 4499 zł

12+512 GB - 4799 zł 8+128 GB - 4099 zł

8+256 GB - 4399 zł 12+256 GB - 4499 zł

16+512 GB - 4999 zł

Jak widzicie, Xiaomi 14 właściwie pod każdym względem prezentuje się topowo. Już z powyższego opisu wynika, że producent nie chciał oszczędzać na niczym, a przecież musimy jeszcze pamiętać, że całość obsługuje szereg nowych technologii (z Wi-Fi 7 na czele) i ma bardzo elegancką, szklano-aluminiową obudowę z certyfikatem IP68. Debiutujące właśnie urządzenie staje więc w szranki z innymi flagowymi smartfonami, jak np. Samsung Galaxy S24(+), Apple iPhone 15 Pro czy OnePlus 12, co dodatkowo podkreśla jego cena ustalona na 4499 / 4799 zł. Do naszej redakcji trafił smartfon w czarnej wersji kolorystycznej (z pamięcią 512 GB), choć w sklepach znaleźć można także biały i zielony wariant. Nie da się ukryć, że nowa "czternastka" kosztuje niemało, ale czy mimo wszystko może ona do siebie przekonać tych, którzy bardziej ufają innym producentom? Tego dowiedziecie się na kolejnych stronach niniejszego artykułu. Zapraszamy do lektury!