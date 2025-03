Test smartfona OnePlus 12 - doskonały przykład rzemieślniczo wykonanej roboty, ale czy jest wart takich pieniędzy?

Oferta OnePlusa na przestrzeni ostatnich lat zmieniała się jak kalejdoskopie. Wszyscy dobrze zapamiętaliśmy tę markę z uwagi na niewielką roczną liczbę flagowców i nic ponadto. Przez moment jednak wydawało się, że traci ona swoją tożsamość. Po doniesieniach o połączeniu OxygenOS z ColorOS, premierze średnio udanej "dziesiątki" z niepotrzebnym dopiskiem Pro, inwazji Nordów, a także po debiucie modelu 10T bez alert slidera wydawało się, że OnePlus, jakiego znaliśmy i szanowaliśmy, wyraźnie zmienił kierunek i zaczyna rozmieniać się na drobne. Na szczęście pojawienie się "jedenastki" mogło ucieszyć i jednocześnie uspokoić wielu fanów marki, którzy w końcu otrzymali niemal kompletnego flagowca z szeregiem licznych zalet. Nic dziwnego zatem, że tegoroczny model jest nad wyraz zachowawczy.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Już od dawna jasne było, że OnePlus 12 nie wywróci rynku do góry nogami. Przez ostatnich kilka miesięcy utrwalaliśmy sobie widok urządzenia niezwykle podobnego do ubiegłorocznego modelu. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Choć w tym roku wizualnie zmienia się niewiele, to nie sposób nie patrzeć z podziwem na specyfikację techniczną najnowszego urządzenia z charakterystycznym logo na obudowie. OnePlus postanowił przestać bawić się w półśrodki i zaprezentował nam smartfona, któremu właściwie nie można zarzucić nic od strony technicznej. Ludzie od zawsze narzekali na jakość zdjęć? No to jazda - zestaw 50 MP + 64 MP + 48 MP powinien zamknąć jadaczki nawet najbardziej wybrednym antyfanom. Użytkownikom brakowało ładowania bezprzewodowego? No problemo, macie tutaj od razu takie o mocy 50 W!

OnePlus 12 wygląda prawie tak samo jak OnePlus 11, ale zawiera masę usprawnień w wielu różnych aspektach. Producent zadbał przede wszystkim o lepsze aparaty fotograficzne i większy akumulator obsługujący szybkie ładowanie bezprzewodowe.

OnePlus 12 opiera się na nowym topowym układzie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Tutaj zaskoczeń nie ma - zwyczajnie inaczej być nie mogło. Producent odpuścił sobie wariant z 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej, w związku z czym nabywca już podstawowej wersji dostaje szybką i przyszłościową konfigurację 12+256 GB. Względem poprzedników mamy tutaj jeszcze większy, 6,82-calowy ekran AMOLED, ale za to nie byle jaki. To panel LTPO cechujący się zmienną częstotliwością odświeżania od 1 do 120 Hz, rozdzielczością 3168 x 1440 pikseli oraz maksymalną jasnością aż do 4500 nitów. Przejdźmy jeszcze do kwestii aparatów. Na pokładzie znalazł się zestaw trzech jednostek: główna Sony LYT-808 50 MP, teleobiektyw 64 MP z 3-krotnym zoomem peryskopowym i ultraszerokokątny sensor 48 MP. Taka konfiguracja zapowiada nam po prostu świetnego i uniwersalnego fotosmartfona.

OnePlus 12 Samsung Galaxy S24+ OnePlus 12R Platforma mobilna Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 2 Procesor graficzny Adreno 750 Xclipse 940 Adreno 740 System operacyjny Android 14 z OxygenOS Android 14 z OneUI Android 14 z OxygenOS Pamięć RAM 12 / 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB UFS 4.0 256 / 512 GB UFS 4.0 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie nie nie Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM / eSIM 2x nanoSIM / eSIM 2x nanoSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 3.2 USB-C 2.0 Rozmiar ekranu 6,82" AMOLED 120 Hz 6,7" AMOLED 120 Hz 6,78" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 3168 x 1440 px 3120 x 1440 px 2780 x 1264 px Kamera przednia 32 MP 12 MP 16 MP Kamera tylna 50 + 64 + 48 MP 50 + 10 + 12 MP 50 + 8 + 2 MP Klasa odporności IP65 IP68 IP65 Akumulator 5400 mAh 4900 mAh 5500 mAh Ładowanie 100 W + 50 W Qi 45 W + 15 W Qi 100 W Wymiary obudowy 164,3 x 75,8 x 9,2 mm 158,5 x 75,9 x 7,7 mm 163,3 x 75,3 x 8,8 mm Waga urządzenia 220 g 196 g 207 g Premierowa cena 12+256 GB - 4499 zł

16+512 GB - 4999 zł 12+256 GB - 5199 zł

12+512 GB - 5799 zł 16+256 GB - 3499 zł

Resztę specyfikacji uzupełnia ponadprzeciętnie pojemna bateria 5400 mAh obsługująca ładowanie przewodowe 100 W oraz ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W. Poza tym OnePlus 12 wydaje się mieć także szereg innych atutów. Całość obsługuje różne nowe standardy, jak np. Wi-Fi 7 czy eSIM, ma port IR, głośniki stereo, a w dodatku urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 14 z prostą i zabójczo szybką nakładką OxygenOS 14. To wszystko brzmi jak przepis na kompletnego flagowca, dlatego w sumie nie ma się co dziwić, że i cena znacząco wzrosła względem "jedenastki". OnePlus 12 startuje od 4499 zł, natomiast testowany przez nas wariant z 16 GB RAM-u i 512 GB pamięci UFS 4.0 został wyceniony na 4999 zł. Co tu dużo mówić, czasy tanich "chińczyków" kategorycznie się skończyły...

OnePlus 12 dostępny jest w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonej (Flowy Emerald) i czarnej (Silky Black)