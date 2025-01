Smartfony Apple iPhone już wkrótce będą mogły być naprawiane z wykorzystaniem używanych komponentów

Naprawa smartfonów Apple iPhone z wykorzystaniem używanych komponentów nie była do tej pory zwykle łatwa. Producent wprowadził pewne ograniczenia, które utrudniają takie praktyki. To się jednak wkrótce zmieni w przypadku wybranych modeli, choć części będą musiały być oczywiście oryginalne. Jest to jednak krok w dobrym kierunku, który nie tylko pozwoli zmniejszyć koszty napraw, ale będzie miał także pozytywny wpływ na środowisko.

Apple już wkrótce umożliwi naprawę smartfonów iPhone 15 i nowszych za pomocą używanych komponentów. Zmiana dotyczy zarówno pojedynczych użytkowników, jak i profesjonalnych serwisów.

Firma Apple oficjalnie poinformowała o udostępnieniu możliwości naprawiania iPhone’ów z wykorzystaniem używanych komponentów na swojej stronie internetowej. Do tej pory każda poważniejsza naprawa smartfona wymagała przejścia procesu parowania urządzenia z danym komponentem. W jego wyniku dopasowywany był numer seryjny nowego podzespołu do urządzenia. Jeśli wykorzystana została część używana, to iPhone wyświetlał powiadomienie dotyczące braku odpowiedniej weryfikacji. W skrajnym przypadku mogło to skutkować nawet deaktywowaniem sensora Face ID lub Touch ID, jeśli to one były przedmiotem naprawy.

Począwszy od jesieni bieżącego roku podmioty serwisujące iPhone’a 15 lub nowszego będą mogły swobodnie korzystać z używanych części. Odpowiednia konfiguracja będzie wykonywana na samym urządzeniu po zainstalowaniu danego komponentu, co pozwoli uniknąć wyświetlenia odpowiedniego ostrzeżenia. Jednocześnie mechanizm Activation Lock doczeka się modyfikacji, która będzie zapobiegała przypadkom wykorzystywania części ze skradzionego iPhone'a w innym urządzeniu. Zmiany początkowo obejmą tylko wymianę wyświetlacza, akumulatora oraz kamer, ale w przyszłości mają być rozszerzone także na sensory Face ID oraz Touch ID. Ponadto zamawianie podzespołów z serwisu Apple nie będzie wkrótce wymagało podawania numeru seryjnego posiadanego smartfona. Na nowym podejściu zyskają zarówno zwykli użytkownicy, jak i serwisy, które zajmują się naprawami profesjonalnie.

Źródło: The Verge, Apple