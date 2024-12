Apple iPhone 15 Pro Max i Samsung Galaxy S24 Ultra - prestiżowe edycje smartfonów inspirowane Apple Vision Pro i Cybertruckiem

Ponownie wkraczamy do luksusowego świata (nie)zbędnych gadżetów i urządzeń, które chce nam zaoferować przedsiębiorstwo Caviar. Ta firma z Dubaju już od 2011 roku skupia się na przekształcaniu sprzętów w ich dużo bogatsze odpowiedniki. Nie tak dawno zaprezentowano gogle Apple Vision Pro CVR Edition, które pokryto 14-karatowym złotem. Tym razem skupiono się na kilku flagowych smartfonach od Apple oraz Samsunga, które mogą się już pochwalić „futurystycznym” designem.

Firma Caviar przedstawiła wzbogacone wersje najdroższych smartfonów od Samsunga i Apple. Samsung Galaxy S24 Ultra upodobnił się do Cybertrucka od Tesli, z kolei Apple iPhone 15 Pro (Max) może się teraz lepiej komponować z headsetem Apple Vision Pro. Możemy liczyć na absurdalnie wysoką cenę i... zasadniczo to tylko na ten aspekt.

Z pewnością osoby, które nabyły najnowszy headset od Apple, a więc Vision Pro, czuły do tej pory pewien niedosyt. Ich flagowe smartfony nie współgrały bowiem z nim pod kątem wyglądu. Tę dużą niedogodność postanowił naprawić Caviar, który oferuje teraz nowe sprzęty należące do serii Future. Jednymi z nich są smartfony Apple iPhone 15 Pro i Pro Max, których obudowy pokryto tytanem używanym w lotnictwie. Oczywiście możemy liczyć na charakterystyczny design, który wyróżnia się specjalną fakturą, a wszystkie akcenty nawiązują do wspomnianego headsetu. Tańszy wariant, czyli wersja „Pro” ze 128 GB wbudowanej pamięci, to koszt zaledwie 8060 dolarów. Co jednak najważniejsze: jeśli zdecydujemy się na zakup w kryptowalutach, to uzyskamy aż 15% zniżki. Oferta wydaje się zbyt dobra, żeby była prawdziwa.

Kolejnymi urządzeniami, które dostosowano do zmieniających się czasów, są dwa modele flagowych smartfonów od Samsunga - Galaxy S23 Ultra i 24 Ultra. Inspiracją został elektryczny samochód Cybertruck, za którego odpowiada Tesla. Cóż bowiem jest bardziej futurystycznego, niż wizja Elona Muska dotycząca pojazdów przyszłości? Tutaj także spotkamy się z tytanową obudową, z kolei wszystkie elementy idealnie współgrają z omawianym samochodem. Samsung Galaxy S23 Ultra z 256 GB pamięci flash kosztuje 8490 dolarów, natomiast edycja Galaxy S24 Ultra w tej samej konfiguracji to już wydatek rzędu 8770 dolarów. Nie zawiedziemy się jednak, ponieważ tu również obowiązuje zniżka związana z kryptowalutami. Z całą kolekcją urządzeń z serii Future zapoznamy się pod tym adresem.

Źródło: Caviar