Apple chce zarezerwować u TSMC pierwszą partię wafli 2 nm, które posłużą do produkcji procesorów kolejnych generacji

Apple od dawna współpracuje z TSMC przy produkcji procesorów do swoich urządzeń. Jednostki A17 Pro, które wykorzystywane są w wyżej pozycjonowanych modelach iPhone’a 15, zostały wykonane w procesie technologicznym 3 nm (N3B). Na procesie 2 nm będą z kolei bazować chipy obecne w sprzęcie, który trafi na rynek w 2025 lub 2026 roku. W celu zabezpieczenia dostaw wafli krzemowych do produkcji tych jednostek, na Tajwan udał się dyrektor operacyjny Apple.

Współpraca pomiędzy Apple oraz TSMC kwitnie i jest mało prawdopodobne, żeby to się zmieniło w najbliższej przyszłości. Co prawda, pojawiały się jakiś czas temu sygnały, że amerykańska firma chciałaby zmniejszyć swoją zależność od tajwańskiego producenta chipów, ale brak jest na razie odpowiednio rozbudowanej alternatywy. Według najnowszych doniesień, Jeff Williams, pełniący obecnie funkcję dyrektora operacyjnego Apple, udał się ostatnio na Tajwan w celu dopięcia kolejnego etapu współpracy z TSMC. Na miejscu odbył spotkanie z dyrektorem generalnym spółki – Che Chia Wei. Głównym przedmiotem rozmów była potencjalna możliwość zarezerwowania przez Apple pierwszej partii wafli 2 nm, które będą podstawą dla nadchodzących procesorów amerykańskiej firmy.

Nie wiemy, czy porozumienie zostało ostatecznie zawarte, ale jeśli tak się stało, to niewątpliwie przełoży się na dodatkowe przychody dla TSMC. Można przypuszczać, że będą one liczone w miliardy dolarów. Nieoficjalnie wymienia się tutaj kwotę 18,6 mld USD jeszcze w 2024 roku i ponad 31 mld USD na przestrzeni bliżej niesprecyzowanego okresu w przyszłości. Wafle 2 nm będą z pewnością droższe od ich 3-nm poprzedników. Wysokość dodatkowych przychodów TSMC może jednak początkowo zależeć do tego, do których konkretnie modeli urządzeń Apple trafią nowe chipy, a także która generacja sprzętu skorzysta z nich jako pierwsza.

