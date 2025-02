Apple M4 - procesor przetestowany w Geekbench. Okazał się dużo wydajniejszy niż Qualcomm Snapdragon X Elite

Nie tak dawno nowy układ Apple M4 został przetestowany w benchmarku Geekbench ML, który zmierzył jego wydajność w obliczeniach związanych z AI. Teraz doczekaliśmy się pełnoprawnego debiutu w programie Geekbench, który pokazał, o ile wydajniejszy jest ten chip od swoich poprzedników — zarówno w kontekście CPU, jak i GPU. Okazało się również, że Apple M4 może się "rozpędzić" do dużo wyższych wartości, niż wskazywały to początkowe testy.

Apple M4 doczekał się pełnoprawnego testu w benchmarku Geekbench 6.3.0. Procesor jest wydajniejszy średnio o 20% od układu Apple M3, z kolei układ graficzny uzyskał lepszy wynik o 15%. Znacząco wzrosła za to maksymalna częstotliwość taktowania rdzeni w stosunku do poprzedniej generacji.

Poprzedni test, jaki został omówiony na PurePC, wskazywał na to, że częstotliwość taktowania rdzeni chipu Apple M4 wynosi 3,93 GHz. Natomiast nie była to maksymalna wartość, z jaką może pracować ten układ. Test w benchmarku Geekbench 6.3.0 wykazał, że omawiana jednostka może osiągnąć zawrotne 4,41 GHz. Przekłada się to na wynik 3810 pkt w teście jednordzeniowym (Single-Core Score), a także 14 541 pkt w kontekście pomiaru wydajności wielu rdzeni (Multi-Core Score). Wartości te wskazują, że chip jest szybszy od Apple M3 analogicznie o 19,44% i 20,15%.

Apple M3 Apple M4 Proces technologiczny TSMC N3 (1. generacja) TSMC N3 (2. generacja) Tranzystory 25 mld 28 mld Liczba rdzeni 8C/8T 10C/10T Konfiguracja CPU 4 P-Core + 4 E-Core 4 P-Core + 6 E-Core Rdzenie GPU 10 rdzeni 10 rdzeni Przepustowość pamięci 100 GB/s 120 GB/s Neural Engine 16 rdzeni, 16 TOPS 16 rdzeni, 38 TOPS Funkcje układu GPU Sprzętowy Ray Tracing

Dynamic Caching Sprzętowy Ray Tracing

Sprzętowa obsługa Mesh Shaders

Dynamic Caching Obsługa Tandem OLED Nie Tak

Dodatkowo mamy wgląd do pomiaru wydajności układu graficznego (Metal Score). Tutaj Apple M4 uzyskał 53 684 pkt, co jest z kolei lepszą wartością o 15,24% od Apple M3. Warto także wspomnieć, że bohater tego newsa zostawia układ Snapdragon X Elite daleko w tyle, jeśli chodzi o wydajność pojedynczego rdzenia. Ten drugi został wyposażony w 12 rdzeni, a Apple M4 w 10, więc układ Qualcomma osiąga lepszy rezultat w teście wielordzeniowym. Co jednak ciekawe, Apple prezentując nowy chip, ogłosiło, że Apple M4 jest do 50% wydajniejszy pod względem CPU od Apple M2 - faktycznie jest to całkowicie zgodne z prawdą, a dokładne wartości to 48,31% i 45,95% (Single i Multi-Core Score).

Geekbench 6.3.0 Apple M2 Apple M3 Apple M4 Snapdragon X Elite Single-Core Score 2 569 pkt 3 190 pkt 3 810 pkt 2 944 pkt Multi-Core Score 9 963 pkt 12 102 pkt 14 541 pkt 15 422 pkt GPU (Metal Score) 44 931 pkt 46 582 pkt 53 684 pkt -

Źródło: Geekbench