Apple M4 oficjalnie zaprezentowany - nowy procesor skorzysta nie tylko z odświeżonej litografii, ale i technologii Mesh Shaders

Dzisiaj odbyła się konferencja firmy Apple, która skupiła się na prezentacji nowej generacji tabletów iPad Pro oraz iPad Air, jak również rysika Apple Pencil Pro. W trakcie prezentacji iPadów Pro (materiał o nich pojawi się niebawem również), producent dość mocno zaskoczył. Spodziewaliśmy się bowiem, że iPady Pro na 2024 rok zostaną wyposażone w układy ARM Apple M3, tymczasem firma zdecydowała się zaprezentować czwartą generację swoich układów Apple Silicon. Finalnie to właśnie iPad Pro będzie pierwszym urządzeniem, napędzanym przez Apple M4. Co już wiemy o nowym procesorze?

Bez specjalnych zapowiedzi firma Apple zaprezentowała procesor M4. Co ciekawe, najpierw zostanie wykorzystany w tegorocznych tabletach iPad Pro.

O samym procesorze Apple M4 nie dowiedzieliśmy się jeszcze wszystkich szczegółów, przynajmniej w kontekście suchej specyfikacji technicznej. Producent potwierdził skorzystanie z drugiej generacji procesu technologicznego 3 nm od TSMC, co ma wpłynąć na lepszą efektywność energetyczną. Ponownie zwiększono liczbę tranzystorów, choć skok nie jest tak duży jak w poprzednich generacjach. Apple M3 posiadał 25 miliardów tranzystorów, natomiast Apple M4 oferuje ich 28 miliardów. Apple zwiększyło natomiast liczbę rdzeni, dzięki czemu podstawowy M4 od teraz zaoferuje 10 rdzeni, w tym 4 rdzenie Performance oraz 6 rdzeni Efficiency. Ich taktowanie na razie pozostaje sekretem. Wydajność M4 w iPad Pro względem M2 w poprzedniej generacji tabletu ma być wyższa maksymalnie o 50%.

Apple M3 Apple M4 Proces technologiczny TSMC N3 (1. generacja) TSMC N3 (2. generacja) Tranzystory 25 mld 28 mld Liczba rdzeni 8C/8T 10C/10T Konfiguracja CPU 4 P-Core + 4 E-Core 4 P-Core + 6 E-Core Rdzenie GPU 10 rdzeni 10 rdzeni Przepustowość pamięci 100 GB/s 120 GB/s Neural Engine 16 rdzeni, 16 TOPS 16 rdzeni, 38 TOPS Funkcje układu GPU Sprzętowy Ray Tracing

Dynamic Caching Sprzętowy Ray Tracing

Sprzętowa obsługa Mesh Shaders

Dynamic Caching Obsługa Tandem OLED Nie Tak

Nie wiadomo w ile pamięci RAM wyposażono tablety iPad Pro (Apple się tym na razie nie chwali), jednak ze specyfikacji już teraz wiemy że zwiększono przepustowość zunifikowanej pamięci ze 100 do 120 GB/s. Znacznie zwiększono wydajność w obliczeniach AI. Wcześniej było to 16 TOPS przy 16 rdzeniach Neural Engine. Teraz liczba rdzeni pozostała taka sama, ale już sama moc to 38 TOPS. Jest to jednocześnie wciąż mniej niż dla układów Qualcomm Snapdragon X Elite (45 TOPS) czy nadchodzących procesorów AMD Strix Point (od 50 do 60 TOPS), więc w tym względzie mogą być ciekawe starcia pomiędzy tymi firmami.

Jeszcze bardziej rozbudowano układ graficzny o nowe funkcjonalności. Liczba rdzeni to nadal dziesięć, ale teraz możemy liczyć nie tylko na sprzętową akcelerację Ray Tracingu, ale również Mesh Shaders. Ta ostatnia odpowiada za bardziej rozbudowaną geometrię obiektów. Nie brakuje również Dynamic Caching, umożliwiającej dynamiczne przydzielanie pewnej konkretnej ilości lokalnej pamięci w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, w danym zadaniu wykorzystywane jest tylko tyle pamięci, ile faktycznie jest potrzebne. Apple M4 to również nowy Display Engine, który obsługuje "tandemowy OLED", czyli ekran w którym wykorzystywane jest skumulowane światło dwóch paneli OLED. Dzięki obsłudze takiego wyświetlacza, parametry OLED-a w nowych tabletach iPadach Pro są tak obiecujące. Firma deklaruje bowiem jasność na poziomie 1000 nitów w SDR, 1000 nitów w HDR na pełnym ekranie oraz szczytowo aż 1600 nitów. Procesor Apple M4 obsługuje również technologię ProMotion w zakresie od 10 do 120 Hz.

Źródło: Apple