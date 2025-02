Apple M4 - nowy chip debiutuje w Geekbench ML. Niższe taktowanie od Apple M3, ale lepszy wynik układu NPU w teście ML

Oficjalna premiera najnowszego układu Apple M4 jest już za nami i właśnie poznaliśmy jego wydajność w obsłudze sztucznej inteligencji. Przy okazji z dostępnych statystyk dowiedzieliśmy się również, jakie jest taktowanie rdzeni chipu, wszak Apple bardzo oszczędnie udostępnia informacje o swoich podzespołach. Wygląda na to, że układ jest nieco wydajniejszy we wspomnianej dziedzinie od poprzedniej generacji, natomiast spotkamy się z niższą częstotliwością taktowania.

Apple M4 zadebiutował w benchmarku Geekbench ML, gdzie przetestowano jego wydajność w zakresie obsługi sztucznej inteligencji. Przy okazji pojawiły się informacje, które dotyczą częstotliwości taktowania rdzeni.

Na konferencji Apple Let Loose, która odbyła się 7 maja 2024 roku, przy przedstawianiu nowego chipu, który będzie odpowiadał za wydajność w iPadach Pro z ekranami Tandem OLED, firma chwaliła się tym, że ma on dużo wydajniejszy układ NPU od ubiegłej generacji. Jednostka została już przetestowana w benchmarku Geekbench ML, który mierzy wydajność związaną z AI. Apple M4 uzyskał wynik równy 9234 pkt, z kolei jego poprzednik (Apple M3) był w stanie zapewnić sobie wartość 8331 pkt. Idąc dalej, nadal wydajny chip Apple M2 osiągnął 7393 pkt. Tak więc Apple M4 jest niespełna 10% szybszy w tej kategorii od Apple M3.

Apple M3 Apple M4 Proces technologiczny TSMC N3 (1. generacja) TSMC N3 (2. generacja) Tranzystory 25 mld 28 mld Liczba rdzeni 8C/8T 10C/10T Konfiguracja CPU 4 P-Core + 4 E-Core 4 P-Core + 6 E-Core Rdzenie GPU 10 rdzeni 10 rdzeni Przepustowość pamięci 100 GB/s 120 GB/s Neural Engine 16 rdzeni, 16 TOPS 16 rdzeni, 38 TOPS Funkcje układu GPU Sprzętowy Ray Tracing

Dynamic Caching Sprzętowy Ray Tracing

Sprzętowa obsługa Mesh Shaders

Dynamic Caching Obsługa Tandem OLED Nie Tak

Benchmark pokazał również, że częstotliwość taktowania rdzeni w układzie Apple M4 wynosi 3,93 GHz, co stanowi nieznacznie niższą wartość od tej z Apple M2, który osiąga 4,05 GHz. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jak wydajny jest chip w innych zastosowaniach, wszak omawiane wyniki dotyczą tylko segmentu AI. Natomiast Apple zapewniało, że ich chip jest w stanie zapewnić tę samą wydajność co Apple M2 przy mniejszym poborze mocy o połowę. Apple M4 został wykonany w drugiej generacji procesu technologicznego TSMC N3 (3 nm), co faktycznie może się przełożyć na lepszą energooszczędność przy jednoczesnym wzroście mocy. Zapewne nie przyjdzie nam długo czekać na kolejne testy, które ukażą, na co tak naprawdę stać wprowadzoną nowość od Apple.

Źródło: Geekbench