Apple M2 Pro oraz M2 Max oficjalnie - producent ogłasza nowe procesory ARM dla laptopów MacBook Pro 14 i MacBook Pro 16

W ubiegłym roku Apple wprowadziło do oferty procesor ARM M2, który był stosunkowo niewielką zmianą względem pierwszej generacji Apple Silicon w postaci układu M1. Początkowo sądziliśmy, że na mocniejsze procesory M2 Pro oraz M2 Max, a zatem i na najnowsze MacBooki Pro, poczekamy do jesieni 2022 roku. Finalnie producent nic nie pokazał jesienią, zamiast tego bez większych zapowiedzi dzisiaj nastąpiła oficjalna premiera zarówno procesorów jak i odświeżonych MacBooków Pro. Ponadto układy Apple M2 oraz M2 Pro pojawią się w nowej wersji komputera Mac mini. Czego się dowiedzieliśmy o specyfikacji oraz cenach urządzeń?

Apple oficjalnie zaprezentowało procesory ARM M2 Pro oraz M2 Max, które znajdą swoje zastosowanie w nowych laptopach Apple MacBook Pro 14 oraz MacBook Pro 16. Ponadto aktualizacji doczekał się Mac mini, który będzie dostępny z procesorami M2 oraz M2 Pro.

Apple M2 Pro oraz M2 Max wykorzystają ten sam proces technologiczny co dotychczasowe układy Apple Silicon. Mowa o litografii TSMC N5 - podstawowy M2 zawierał w sobie 20 mld tranzystorów, z kolei na M2 Pro oraz M2 Max przypadnie odpowiednio 40 mld oraz 67 mld tranzystorów. Producent zwiększył dwukrotnie liczbę rdzeni typu Performance, dzięki czemu układy M2 Pro oraz M2 Max zaoferują łącznie 12 rdzeni i 12 wątków (po 8 rdzeni Performance oraz 4 rdzenie Efficiency). Jeszcze bardziej rozbudowano układy graficzne - teraz M2 Pro otrzyma maksymalnie 19 rdzeni GPU o mocy 6,8 TFLOPS (FP32), natomiast M2 Max zaoferuje do 38 rdzeni GPU o mocy 13,6 TFLOPS (FP32). W dalszym ciągu układy z serii Apple M2 będą parowane z pamięcią RAM typu LPDDR5. Dla M2 Pro przewidziano maksymalnie 32 GB RAM o przepustowości 200 GB/s, podczas gdy dla M2 Max - do 96 GB zunifikowanej pamięci LPDDR5 i o przepustowości sięgającej 400 GB/s. W zależności od oprogramowania, nowe układy M2 Pro oraz M2 Max mają być od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wydajniejsze od poprzedników.

Apple M2 Apple M2 Pro Apple M2 Max Architektura ARMv8.5-A ARMv8.5-A ARMv8.5-A Litografia TSMC N5 TSMC N5 TSMC N5 Liczba tranzystorów 20 mld 40 mld 67 mld Rdzenie CPU 8C/8T (4x Performance + 4x Efficiency) 12C/12T (8x Performance + 4x Efficiency) 12C/12T (8x Performance + 4x Efficiency) Rdzenie GPU 10 rdzeni GPU 19 rdzeni GPU 38 rdzeni GPU Moc GPU (FP32) 3,6 TFLOPS 6,8 TFLOPS 13,6 TFLOPS Jednostki obliczeniowe GPU 1024 2432 4864 Cache L2 20 MB 36 MB 36 MB Pamięć Do 24 GB LPDDR5

Do 100 GB/s Do 32 GB LPDDR5

Do 200 GB/s Do 96 GB LPDDR5

Do 400 GB/s Neural Engine 16 rdzeni, 15,8 mld ops/s 16 rdzeni, 15,8 mld ops/s 16 rdzeni, 15,8 mld ops/s

Wraz z premierą procesorów Apple M2 Pro oraz M2 Max, odświeżone zostały również laptopy MacBook Pro 14 oraz MacBook Pro 16. Pod względem wizualnym nie zostały w żaden sposób zmienione. Główna zmiana to wprowadzenie mocniejszych procesorów ARM oraz dalsze modyfikacje z tym związane. Od teraz laptopy posiadają nowsze złącze HDMI 2.1 zamiast HDMI 2.0, jak również szybsze łącze bezprzewodowe WiFi 6E oraz Bluetooth 5.3. W dalszym ciągu oferowane są dwa rozmiary - 14,2" oraz 16,2", w obu przypadkach ekrany Liquid Retina XDR oferują m.in. podświetlenie Mini LED oraz jasność sięgającą 1600 nitów w HDR. Dokładniejsza specyfikacja znajduje się w poniższej tabeli. Dostępność notebooków spodziewana jest w dniach 24-25 stycznia, a więc już za tydzień.

Apple MacBook Pro 14 (2023) Apple MacBook Pro 16 (2023) Apple Mac mini (2023) Procesor Apple M2 Pro

Apple M2 Max Apple M2 Pro

Apple M2 Max Apple M2

Apple M2 Pro Możliwe konfiguracje CPU M2 Pro: 10 rdzeni (6/4)

M2 Pro: 12 rdzeni (8/4)

M2 Max: 12 rdzeni (8/4) M2 Pro: 12 rdzeni (8/4)

M2 Max: 12 rdzeni (8/4) M2: 8 rdzeni (4/4)

M2 Pro: 10 rdzeni (6/4)

M2 Pro: 12 rdzeni (8/4) Układ graficzny Apple M2 Pro GPU

Apple M2 Max GPU Apple M2 GPU

Apple M2 Pro GPU Możliwe konfiguracje GPU M2 Pro GPU: 16 rdzeni

M2 Pro GPU: 19 rdzeni

M2 Max GPU: 30 rdzeni

M2 Max GPU: 38 rdzeni M2 Pro GPU: 19 rdzeni

M2 Max GPU: 30 rdzeni

M2 Max GPU: 38 rdzeni M2 GPU: 10 rdzeni

M2 Pro GPU: 16 rdzeni

M2 Pro GPU: 19 rdzeni Pamięć RAM 16 / 32 / 64 GB LPDDR5

96 GB (w wersji z M2 Max GPU: 38 rdzeni) 16 / 32 GB LPDDR5 (tylko z M2 Pro)

32 / 64 / 96 GB LPDDR5 (z M2 Max) 8 / 16 GB LPDDR5 (tylko dla M2)

16 / 32 GB LPDDR5 (dla M2 Pro) Magazyn danych Do 8 TB SSD PCIe 4.0 Ekran 14,2" 3024 x 1964

16:10, Liquid Retina XDR (podświetlenie Mini LED)

Adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz (ProMotion)

500 nitów (SDR), 1000 nitów (HDR), 1600 nitów (HDR, skrawek ekranu)

Obsługa HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision 16,2" 3456 x 2234

16:10, Liquid Retina XDR (podświetlenie Mini LED)

Adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz (ProMotion)

500 nitów (SDR), 1000 nitów (HDR), 1600 nitów (HDR, skrawek ekranu)

Obsługa HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision - Złącza 3x Thunderbolt 4

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart SDXC

1x Audio-jack 3.5 mm

1x MagSafe 3 Wersja z M2:

2x Thunderbolt 4

1x HDMI 2.0

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Ethernet RJ-45 Gigabit

1x Audio-jack 3.5 mm



Wersja z M2 Pro:

4x Thunderbolt 4

1x HDMI 2.1

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Ethernet RJ-45 Gigabit

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 WiFi 6E + Ethernet RJ-45 + Bluetooth 5.3 Kamera internetowa Full HD - Waga 1,6 kg (M2 Pro)

1,63 kg (M2 Max) 2,15 kg (M2 Pro)

2,16 kg (M2 Max) 1,18 kg (M2)

1,28 kg (M2 Pro) System macOS Ventura Cena Od 11 999 zł Od 14 999 zł Od 3499 zł

Oprócz MacBooków Pro, firma Apple zaprezentowała również dwie wersje miniaturowego komputera Mac mini. Jedna wersja operuje na procesorze Apple M2 i posiada m.in. dwa porty Thunderbolt 4 oraz cyfrowe złącze HDMI 2.0. Druga wersja korzysta z nowszego układu Apple M2 Pro, w konfiguracji zarówno z 10 rdzeniami CPU (i 16 GPU) jak i 12 rdzeniami CPU (i 19 rdzeniami GPU). Wariant z nowszym procesorem jest także bogatszy w porty: posiada cztery złącza Thunderbolt 4 oraz cyfrowy HDMI 2.1. Dostępność nowych komputerów Mac mini również spodziewana jest od 24/25 stycznia, a ceny rozpoczynają się od 3499 złotych. Dokładne warianty wraz z cenami za poszczególne konfiguracje znajdują się na stronie producenta - linki do MacBooków oraz Mac mini zostały dodane również do tekstu.

Źródło: Apple