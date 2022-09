Test laptopa Apple MacBook Air 2022 z procesorem ARM Apple M2 oraz nowym ekranem wzbogaconym o pięknego notcha

W lipcu omawialiśmy już wydajność procesora Apple M2 na przykładzie lekko odświeżonego notebooka MacBook Pro 13 w wersji z paskiem Touch Bar (jedyny model, który ostał się z dotykowym panelem). Podczas konferencji WDDC firma Apple jednak zaprezentowała nie tylko usprawniony procesor M2, ale również zupełnie nowego MacBooka Air. Podobnie jak 14- oraz 16-calowe MacBooki Pro, doczekał się on nowego ekranu z notchem. Dla jednych rozwiązanie akceptowalne, dzięki czemu otrzymujemy większy ekran. Dla innych paskudny kawałek czarnego czegoś, co psuje ogólny odbiór designu. Dzisiaj przyjrzymy się komputerowi z bliska, a także sprawdzimy czy względem MacBooka Pro 13 będą jakieś istotne różnice w wydajności. Wszak MacBook Air 2022 ponownie wykorzystuje chłodzenie pasywne, a ARM M2 już udowodnił, że potrafi się mocno grzać nawet z aktywnym chłodzeniem.

Autor: Damian Marusiak

Nowy Apple MacBook Air 2022 oferuje, podobnie jak MacBooki Pro 14 i 16, powrót do klasycznego złącza MagSafe, którym możemy ładować komputer, tym samym odblokowując dostęp do wszystkich portów USB-C bez względu na to, czy laptop jest pod ładowarką czy nie. Wprowadzono również nowy wariant kolorystyczny - Północ - który wygląda całkiem nieźle ale ma tendencje do bardzo (ale to bardzo!) mocnego brudzenia, pozostawiając niezliczoną ilość odcisków palców na powierzchni. Nowy MacBook Air to również nieco większy ekran Liquid Retina, choć bez podświetlenia typu Mini LED. To nadal dobra matryca, ale możemy i tak zapomnieć o wynikach porównywalnych chociażby z MacBookiem Pro 14. To wszystko w zauważalnie wyższej cenie. Testowa konfiguracja z 8 GB RAM LPDDR5 oraz SSD 512 GB kosztuje bagatela 8799 złotych. Czasy, w których MacBook Air z M1, 8 GB i 512 GB SSD kosztował jakieś 3000 zł mniej minęły i nie wiemy czy jeszcze wrócą.

Apple MacBook Air 2022 w najnowszej wersji przynosi kilka zmian. Obudowa doczekała się lekkiego odświeżenia, przywrócono MagSafe oraz usunięto pasek Touch Bar. Za wydajność odpowiada teraz układ ARM M2.

Apple M2 to usprawniona wersja swojego pierwowzoru. Nie znajdziemy tutaj kompletnie przebudowanej specyfikacji, ale jednak ma być wydajniej oraz jeszcze bardziej energooszczędnie względem Apple M1. Nowy układ wykorzystuje usprawnioną wersję litografii TSMC 5 nm, oferując tym razem 20 miliardów tranzystorów. Podobnie jak u poprzednika, także Apple M2 oferuje dwie kości DRAM, przylutowane tuż przy procesorze ARM. Tym razem jednak są to kości po 12 GB, co daje w sumie maksymalną pojemność rzędu 24 GB. O 50% zwiększono przepustowość RAM, oferując teraz dwie 64-bitowe szyny (128-bitowa magistrala) o przepustowości 100 GB/s (wcześniej było to 50 GB/s).

Apple M2 Apple M1 Architektura ARMv8.5-A ARMv8.5-A Litografia TSMC N5 TSMC N5 Tranzystory 20 mld 16 mld Liczba rdzeni CPU 8C/8T (4P + 4E) 8C/8T (4P + 4E) Maks. zegar CPU 3,5 GHz 3,2 GHz Liczba rdzeni GPU 10 rdzeni GPU 8 rdzeni GPU Cache L2 20 MB 16 MB Cache L3 8 MB 8 MB Kontroler pamięci i przepustowość LPDDR5 (do 24 GB) do 100 GB/s LPDDR4x (do 16 GB) do 50 GB/s Neural Engine 16 rdzeni, 15,8 mld ops/s 16 rdzeni, 11 mld ops/s

Apple M2 składa się z ośmiu rdzeni CPU - czterech typu Performance oraz czterech typu Efficient. Dodatkowo zwiększono liczbę rdzeni GPU - tym razem jest ich 10 zamiast maksymalnie ośmiu. Możemy dzięki temu liczyć na wyższą wydajność w aplikacjach natywnie wspierających Apple Silicon ARM - mowa chociażby o edycji zdjęć czy obróbce wideo. Nowy Apple M2 w porównaniu do M1 ma oferować sumarycznie o 18% wyższą wydajność rdzeni CPU przy tym samym poborze energii, sięgającym 15 W. W przypadku GPU, różnica w wydajności ma sięgać nawet 35% na korzyść Apple M2. Nie zabrakło także mało szczegółowych porównań do układów Intel Alder Lake-U (10 rdzeni) oraz Alder Lake-P (12 rdzeni), gdzie Apple M2 ma oferować tą samą wydajność przy dużo niższym zapotrzebowaniu na energię.