Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max kontra Intel Core i9-12900H oraz AMD Ryzen 9 6900HS - Test topowych procesorów ARM oraz x86

Jesienią ubiegłego roku porównywaliśmy procesory Apple M1 (ARM) oraz mobilne układy x86 zarówno od Intela (Tiger Lake) jak również AMD (APU Cezanne). Wówczas obiecaliśmy, że gdy będzie taka możliwość przygotowujemy drugą publikację, tym razem skupiającą się wokół mocniejszych wersji procesorów od Apple - M1 Pro oraz M1 Max. Nie da się bowiem ukryć, że w momencie prezentacji nowych laptopów MacBook Pro 14 oraz MacBook Pro 16 to właśnie układy ARM wzbudziły największe zainteresowanie wśród Czytelników. Jesteśmy już także po premierze mobilnych procesorów Intela oraz AMD najnowszej generacji, dzięki czemu mogliśmy przygotować przekrojowe porównanie, skupiając się na czterech głównych procesorach: Apple M1 Pro, Apple M1 Max, Intel Core i9-12900H oraz AMD Ryzen 9 6900HS. Już początkowo testowany M1 potrafił pokazać pazur w niektórych testach, zwłaszcza gdy przyszło porównywać wydajność na zasilaniu akumulatorowym. Czy mocniejsze wersje układów ARM są w stanie jeszcze czymś zaskoczyć?

Autor: Damian Marusiak

Podobnie jak jesienią ubiegłego roku, w naszym teście porównawczym skupimy się głównie na osiągach procesorów, a także ich wydajności gdy pracujemy na zasilaniu akumulatorowym. Kilka testów będzie także ukierunkowanych na układy graficzne - nie tylko syntetyczne benchmarki jak 3DMark czy Unigine Valley, ale także porównanie w dwóch popularnych grach: Counter Strike Global Offensive oraz Shadow of the Tomb Raider, które są obsługiwane na komputerach Apple MacBook Pro. Ponadto nie brakuje omówienia temperatur, poboru energii oraz ogólnego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym. Wisienką jest test throttlingu na bazie zapętlonego programu Cinebench R23 - jest on mocno wymagający dla procesorów, tym bardziej jeśli renderowanie jest zapętlone przez dobre kilkanaście minut.

Bierzemy na warsztat procesory ARM Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max, które zostaną porównane m.in. z Intel Core i9-12900H oraz AMD Ryzen 9 6900HS. W przypadku układów GPU, w testach pojawią się zarówno układy Apple jak również NVIDIA GeForce RTX 3080 oraz AMD Radeon RX 6800S.

Apple M1 Pro to układ ARM, który wytwarzany jest w fabrykach TSMC, przy wykorzystaniu 5 nm procesu technologicznego. Posiada aż 33,7 miliarda tranzystorów, maksymalnie 10 rdzeni CPU (w tym 8 wydajnych - Performance oraz 2 energooszczędne - Efficiency). Do tego dochodzi wbudowany układ graficzny z maksymalnie 16 rdzeniami oraz do 32 GB zunifikowanej pamięci o przepustowości 200 GB/s. Wbudowany układ graficzny posiada łącznie 2048 jednostek wykonawczych, a moc obliczeniowa FP32 wynosi 5,2 TFLOPS. Apple M1 Max z kolei posiadają taką są konfigurację rdzeni - osiem typu Performance oraz dwa typu Efficient. Do tego układ graficzny w M1 Max oferuje nawet 32 rdzenie, co przekłada się na obecność 4096 jednostek wykonawczych oraz moc obliczeniową na poziomie nieco ponad 10 TFLOPS. W aplikacjach natywnie wykorzystujących ARM, możliwości Apple M1 Pro oraz M1 Max są bardzo duże i nic dziwnego, że użytkownicy Maków bardzo chętnie decydują się na pracę w tym środowisku.

Procesory Apple M1 Pro oraz M1 Max zmierzą się z najnowszymi układami Intela oraz AMD, które pomału wchodzą na rynek laptopów. Intel Core i9-12900H, który został przetestowany, jest częścią laptopa hybrydowego ASUS ROG Flow Z13. Procesor Intel Core i9-12900H zbudowany jest on na bazie 6 rdzeni Performance (z obsługą Hyper Threading) oraz 8 rdzeni Efficient (bez obsługi wielowątkowości). Z tego względu mowa o układzie 14-rdzeniowym i 20-wątkowym. Procesor oferuje także przebudowany podsystem pamięci cache, oferując m.in. 24 MB pamięci cache L3 oraz 11,5 MB cache L2. W przypadku taktowania rdzeni, inne parametry zostały określone dla rdzeni P oraz inne dla rdzeni E. W przypadku rdzeni Performace, zegar bazowy wynosi 2,5 GHz z możliwością zwiększenia do maksymalnie 5,0 GHz w trybie Turbo Boost 2.0. Jeśli chodzi o rdzenie Efficient, to ich zegar podstawowy wynosi 1,8 GHz z możliwością automatycznego zwiększenia do maksymalnie 3,8 GHz. Procesor wspiera nie tylko platformę Thunderbolt 4, ale również PCIe 4.0. Obsługuje następujące typy pamięci: DDR4 3200 MHz, LPDDR4x 4267 MHz, DDR5 4800 MHz oraz LPDDR5 5200 MHz.

Ostatnim akcentem naszego porównania będzie procesor AMD Ryzen 9 6900HS. Procesory AMD Ryzen 6000 to już piąta generacja APU, tym razem o nazwie Rembrandt. Wcześniej mieliśmy do czynienia z Ryzen 2000 (Raven Ridge, Zen), Ryzen 3000 (Picasso, Zen+), Ryzen 4000 (Renoir, Zen 2) oraz Ryzen 5000 (Cezanne, Zen 3). Dochodzą do tego także odświeżenia w ramach serii Ryzen 5000 (Lucienne - Zen 2 oraz Barcelo - Zen 3). Procesor AMD Ryzen 6000 charakteryzuje się wykorzystaniem 6 nm litografii TSMC oraz obecnością 13,1 miliardów tranzystorów. Dla porównania APU Renoir ma 9,8 mld tranzystorów, a APU Cezanne - 10,7 mld. Ze względu na to i na fakt użycia nowego iGPU, APU Rembrandt ma większą powierzchnię, sięgającą 210 mm². Celem AMD w tej generacji było przede wszystkim ulepszenie efektywności energetycznej. Zen 3+ pod wieloma względami jest podobny do Zen 3, ale dziesiątki pomniejszych modyfikacji sprawia, że otrzymujemy procesor przede wszystkim lepiej działający pod różnym typem obciążenia. Jest także bardziej efektywny energetycznie, co wpływa na dalsze wydłużenie czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym lub zwiększenie wydajności przy tym samym poborze energii. Omawiany AMD Ryzen 9 6900HS to procesor 8-rdzeniowy i 16-wątkowy, w którym bazowe taktowanie wynosi 3,3 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,9 GHz. Procesor posiada kontroler pamięci obsługujący wyłącznie moduły DDR5 (4800 MHz) oraz LPDDR5 (6400 MHz).