Apple zmniejsza zależność od TSMC. Podpisano umowę z firmą Amkor, która buduje fabrykę do pakowania chipów w USA

Firma Amkor jest w takcie budowy ośrodka produkcyjnego w Arizonie, który będzie zajmował się pakowaniem i testowaniem chipów. Fabryka powstaje w pobliżu placówki TSMC i docelowo ma stanowić jej uzupełnienie. Apple jest jej pierwszym klientem. Wydaje się, że nawiązanie tej współpracy może być krokiem na drodze do zmniejszenia zależności od spółki należącej do Tajwańczyków. Nie da się wykluczyć także motywacji czysto biznesowych.

Budowa nowego ośrodka pakowania i testowania chipów firmy Amkor pochłonie około 2 mld dolarów. Pierwszym i przez długi czas największym klientem fabryki będzie firma Apple.

O nowym porozumieniu Apple poinformowało za pośrednictwem swojej strony internetowej. Ciekawostką jest fakt, że fabryka Amkor będzie wykorzystywana przede wszystkim do pakowania chipów produkowanych przez TSMC w umiejscowionym nieopodal Fab 21. Wszystko to jest w zgodzie z aktualną polityką władz Stanów Zjednoczonych, która zakłada intensywne prace nad wzmocnieniem rodzimej branży półprzewodników i docelowym uniezależnieniem się od dostaw z Dalekiego Wschodu. Budowa ośrodka produkcyjnego Amkor pochłonie 2 mld dolarów (co jest znaczącą kwotą, jak na tego typu przedsięwzięcie) i może zostać częściowo sfinansowana przez program rządowy. Pracę w fabryce znajdzie ponad 2 tys. osób.

Apple i Amkor współpracują już na etapie budowy całego ośrodka, który ma zajmować łącznie ponad 46 tys. m2. Ma on być skrojony pod potrzeby firmy z Cupertino, ponieważ Apple będzie jego największym klientem przez co najmniej dwa lub trzy lata. Amerykańska firma przez bardzo długi czas polegała na TSMC w kwestii pakowania chipów. Wygląda więc na to, że spółka szykuje się do dywersyfikacji linii produkcyjnej swoich podzespołów. Teoretycznie oferta Amkor może też być po prostu tańsza. Oczywiście krok ten nie oznacza zerwania współpracy z TSMC, które ciągle będzie pozostawało istotnym partnerem Apple.

Źródło: Apple, WCCFTech