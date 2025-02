Apple w ogniu krytyki po publikacji reklamy nowego iPada Pro. Producent przeprasza i rezygnuje z planów emisji

Apple słynie z iPhone'ów, iPadów, komputerów Mac czy inteligentnych zegarków, ale nie tylko. Gigant ma na swoim koncie także kilka pamiętnych... reklam. Jedną z nich jest rzecz jasna "1984" przedstawiający dystopijną przyszłość. Dziś wydaje się, że kolejną z nich będzie najnowszy spot promujący iPada Pro. Co ciekawe, krytyka okazała się tak duża, że producent nie mógł pozostać na nią obojętny i zdecydował się na oficjalne przeprosiny.

Dla wielu internautów reklama nowego iPada Pro symbolizuje niszczenie kreatywności i wszystkiego, co pozytywne. Wiele osób zwraca uwagę również na ogólnie niezbyt przyjazną, wręcz mroczną atmosferę spotu.

Reklama przedstawia ogromną prasę hydrauliczną zgniatającą różne przedmioty, w wyniku czego powstaje właśnie iPad Pro, który prawdopodobnie ma oznaczać wszystkie dokonania ludzkości w jednym urządzeniu. Internauci odebrali to jako niszczenie kreatywności i wszystkiego, co pozytywne (zgniatane są także zabawki czy emotikonki). Wiele osób zwraca uwagę również na ogólnie niezbyt przyjazną, wręcz mroczną atmosferę spotu - w końcu jego akcja rozgrywa się w ciemnym, opuszczonym magazynie. Zresztą, zobaczcie sami:

Po fali krytyki Apple zdecydowało się na przeprosiny. Jak mówi Tor Myhren, wiceprezes Apple ds. komunikacji marketingowej: "Kreatywność jest wpisana w nasze DNA i niezwykle ważne jest dla nas projektowanie produktów, które wspierają twórców na całym świecie. Naszym celem jest zawsze celebrowanie niezliczonych sposobów, w jakie użytkownicy wyrażają siebie i wcielają swoje pomysły w życie za pomocą iPada. W tym filmie nie dotarliśmy do celu, za co przepraszamy". Co ciekawe, podjęto również decyzję o rezygnacji z planów emisji reklamy w telewizji. Mimo to wideo nadal dostępne jest na YouTubie i w mediach społecznościowych Apple.

