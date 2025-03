Frostpunk 2 - krajobraz po beta testach. Twórca omawia Utopia Builder i inne aspekty rozgrywki

11 bit studios szaleje na rynku zarówno jako wydawca, jak i producent. W tym roku czekamy na ich aż dwa projekty. The Alters to nowe IP z niesamowicie oryginalnym pomysłem generowania różnych wersji uwięzionego na obcej planecie głównego bohatera. Ale największy potencjał ma oczywiście kontynuacja największego jak dotąd hitu polskiego studia. Zdążyliśmy już zobaczyć kilka porządnych materiałów, a za nami nawet pierwsze beta testy.

Jeden z głównych twórców Frostpunk 2 przybliżył kilka kwestii związanych z rozgrywką, w tym z trybem Utopia Builder.

Za nami zatem beta testy, które zgodnie z oczekiwaniami zostały przyjęte jak najbardziej pozytywnie. Niedługo po nich przeprowadzono wywiad z Jakubem Stokalskim. Game Director i Game Designer Frostpunk 2 opowiedział co nieco o pewnych elementach gry, które niektórzy zdążyli sprawdzić w poprzednich tygodniach. Do poruszonych tematów należało Utopia Builder - czyli swojego rodzaju wolny tryb, zapewniający niekończącą się, sandboksową rozgrywkę. Stokalski przyznał, że była to jedna z pierwszych rzeczy, jakimi się zajęli po wypuszczeniu "jedynki". Fakt faktem, tego typu model był bardzo często wywoływany do tablicy w okolicach premiery Frostpunka, toteż tym razem zbliżonym trybem zajęto się znacznie wcześniej (zbliżona wersja z części pierwszej zawitała dopiero w ramach zawartości popremierowej). Ci, którzy zagrali w betę, mieli jego ograniczoną edycję i dopiero w finalnym produkcie doświadczymy go w pełni - bez żadnych limitów i z jeszcze bardziej responsywnym środowiskiem.

Liźnięto także samą kampanię. Grający mogli pograć sobie w prolog z przeskokiem do Nowego Londynu. Stokalski podkreślił, że story mode we Frostpunk 2 nie tylko jest znacząco dłuższy niż scenariusze poprzednika, ale przy okazji dostarcza znacznie więcej możliwości przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Potwierdza się też kwestia znacznie większej skali. Szczególnie widać to przy koncepcie podziału miast na dystrykty. W zależności od naszych preferencji i planów, konstrukcje będą się znacząco od siebie różniły tak wyglądem, jak i sposobem funkcjonowania. Gracz otrzyma nowe narzędzia do rozwoju, a twórcy przygotowują pewne niespodzianki dla tych, którzy dojdą nieco dalej przy modernizacji miasta. Każda zimowa metropolia będzie miała własną historię i specyfikę, co rzecz jasna wpłynie na sposób rozgrywki. Innymi słowy, beta testy były ledwie fasadą, a kolejne warstwy odkryjemy po premierze.

Źródło: WCCFtech