Frostpunk 2 - deweloperzy prezentują nam szczegóły rozgrywki w nowej odsłonie serii i zapraszają na beta testy

Od dawna już wiadomo, że ten rok nie będzie nawet blisko poprzedniego pod względem obfitości mocnych premier. Ale to nie znaczy, że nie trafimy na kilka naprawdę mocnych pozycji. W przyszłym miesiącu na przykład zawitać ma druga odsłona Hellblade, czerwiec to przede wszystkim wyczekiwany dodatek do Elden Ring. Jeśli chodzi o lipiec, powraca mroźna seria od 11 bit studios. Nim jednak dojdzie do premiery, część graczy zdąży jeszcze co nieco wstępnie sprawdzić.

Frostpunk 2 otrzymał nowy materiał, w którym twórcy przybliżają system gry. W dodatku osoby, które nabyły wersję Deluxe, mogą wziąć udział w testach beta, które z kolei trwają obecnie do 22 kwietnia.

Jak podkreślają deweloperzy, stworzenie standardowego sequela nigdy nie było ich celem - kluczowy aspekt to budowa czegoś na rozwiniętych fundamentach jeszcze w części pierwszej. Jak wiadomo, Frostpunk 2 przedstawi nam losy miasta trzy dekady później. 11 bit studios nie bawią się w tworzenie typowego sequela - tym samym zmienia się zupełnie perspektywa rozgrywki. Przetrwaliśmy, a groźba apokalipsy straciła na znaczeniu. Nie oznacza to oczywiście, że problemy znikają. Ludzkość ma w końcu to do siebie, że w zależności od okoliczności znajduje sobie własne kryzysy. Bezpośrednie zagrożenie minęło, pora zatem na społeczne rozwarstwienie.

Świat nadal jest pokryty lodem i miasto wymaga stałych usprawnień, ale naszym największe zmartwieniem stały się kaprysy mieszkańców. Sercem gry są tworzące się frakcje - każda pragnie mieć wkład w rozrost miasta, a my jako przywódca nie mamy już władzy absolutnej, koniecznej w czasach bezpośredniego zagrożenia. Jako Namiestnik, musimy wprowadzać odpowiednie dla metropolii zarządzenia, licząc się z reprezentantami rzeczonych frakcji. Jak podkreślają twórcy, nierzadko pojawiać się będą piewcy różnej maści utopii, mogących łatwo przerodzić się w dystopie. Znacząco zwiększa się także ogólna skala: koniec z kładzeniem pojedynczych budynków - teraz czas na wznoszenie całych dystryktów, a i czas płynął będzie szybciej. Jeżeli chcecie, możecie załapać się na trwające do 22 kwietnia beta testy, ale wiąże się to z ryzykiem kupienia edycji Deluxe, kosztującej obecnie na Steamie 233,99 zł.

Źródło: 11 bit studios (Youtube), Steam