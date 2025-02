Frostpunk 2 - pierwszy oficjalny gameplay z polskiej produkcji. Mroźny klimat to tylko tło dla większego problemu

Polskie 11 bit studios znane jest z takich gier wideo jak This War of Mine, Anomaly, a także Children of Morta. Oprócz tych produkcji gracze w 2018 roku otrzymali bardzo ambitny tytuł Frostpunk, w którym naszym zadaniem było odpowiednie zarządzanie małą społecznością, aby przetrwała w zimowym klimacie. W 2024 roku ukaże się druga część z tej serii, a już teraz w internecie pojawił się pierwszy gameplay z nadchodzącej produkcji.

Frostpunk 2 szykuje się do swojego debiutu, który planowany jest jeszcze na obecny 2024 rok. Gameplay z nadchodzącej polskiej produkcji ukazuje, że dużo groźniejszym aspektem od wiecznej zimy jest ludzka natura.

Pierwszy Frostpunk do dziś cieszy się bardzo dobrą opinią. W serwisie Steam udział wszystkich pozytywnych recenzji wynosi 92%, a w przypadku Metacritic średnia ocena użytkowników obejmująca każdą platformę to 8,4/10. W produkcji od 11 bit studios wcielaliśmy się w przywódcę społeczności, która musiała przetrwać w świecie, gdzie panowała wieczna zima. Od nas zależało, jak będzie wyglądać życie mieszkańców. Gra nie oszczędzała nas pod względem dokonywania trudnych wyborów moralnych, a druga odsłona położy na ten aspekt jeszcze większy nacisk. Frostpunk 2 będzie się rozgrywał 30 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Tym razem będziemy w stanie zarządzać dużo większym obszarem, jednak mroźny klimat jest tylko tłem dla ważniejszych elementów.

Udostępniony właśnie gameplay pokazuje, że to, z czym naprawdę przyjdzie nam się zmagać, to sami ludzie. Ich ogólna natura, cele oraz inne aspekty osobowości. Nasze wybory będą miały ogromny wpływ na mieszkańców, a zarządzanie nimi ma być jeszcze trudniejsze. Z pewnością nie raz dojdzie do różnych konfliktów, a podjęte przez nas decyzje nie każdemu będą odpowiadać, a nawet mogą doprowadzić do śmierci niektórych osób. Ciężki klimat gry aż wylewa się z materiału wideo, który możemy zobaczyć poniżej. Cała produkcja zapowiada się niezwykle obiecująco. Na ten moment nie znamy dokładnej daty premiery, jednak warto wspomnieć, że już pierwszego dnia po debiucie gra będzie dostępna dla subskrybentów usługi Xbox Game Pass.

Źródło: 11 bit studios