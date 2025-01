Frostpunk 2 - 11 bit studios pokazało efektowny zwiastun kontynuacji znakomitej gry. Poznaliśmy orientacyjną datę premiery

Na PC Gaming Show nie zabrakło także prezentacji kolejnej części gry od 11 bit studios, która podobnie jak This War of Mine zyskała ogromne uznanie nie tylko wśród graczy. Twórcy w spokoju pracują nad projektem, dotąd nie dzieląc się zbyt wieloma informacjami - wliczając w to również jakiekolwiek szczegóły związane czy to z premierą, czy szczegółami technicznymi. Teraz nadrobiono przynajmniej częściowo te zaległości, choć jeszcze bez wielu detali.

Frostpunk 2 pojawi się na rynku dopiero w 2024 roku. 11 bit studios podrzuciło przy tym efektowną, filmową zapowiedź gry.

Jak część osób przewidywała, druga odsłona Frostpunka nie zawita w najbliższych miesiącach na nasze komputery osobiste (zarówno Steam, GOG, jak i Epic Games Store). Wciąż też nie wiemy, na którą część przyszłego przypadała będzie premiera. Najwyraźniej deweloperzy uznali za stosowne dać sobie nieco spokoju na dopracowanie tytułu, bo dotąd nie dostaliśmy nawet zarysu rozgrywki. Zawitał za to niesamowicie klimatyczny zwiastun, przygotowujący do podejmowania trudnych decyzji we Frostpunk 2.

Pod kątem samej treści gry też wiele nie wiemy, ale twórcy zdążyli już opowiedzieć co nieco o kierunku Frostpunk 2. Przede wszystkim w dalszym ciągu podstawy tej gry opierać się będą na wykorzystywaniu skutej lodem, postapokaliptycznej krainy i zagrożeniami z nią związanymi, aby skupić się na problemach obejmujących społeczeństwo. Wygląda jednak na to, że deweloperzy z Warszawy postanowili pójść z tym dalej i położyć większy nacisk na problemy związane nie tylko z żywiołami, ale także destrukcyjną częścią ludzkiej natury.

Źródło: PC Gaming Show