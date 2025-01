The Alters - ile wersji samego siebie stworzysz, aby przetrwać? Nowa enigmatyczna gra od polskiego 11 bit studios

Kolejnym bardzo ciekawym tytułem, który być może ukaże się jeszcze w tym roku, jest produkcja The Alters. Odpowiedzialne za nią jest polskie 11 bit studios, które ma w swoim dorobku wiele świetnych gier, takich jak This War of Mine, Frostpunk, Moonlighter, a także Children of Morta. Tym razem jednak studio przychodzi do nas z produkcją, która stawia mocny nacisk na dokonywanie wyborów oraz alternatywne ścieżki życiowe. Co kryje w sobie ta dość tajemnicza gra?

11 bit studio zaprezentowało oficjalny zwiastun nowej produkcji The Alters. Gra zabierze nas na odległą obcą planetę, w której, aby przetrwać, będziemy zmuszeni niejako replikować samego siebie.

W grze wcielimy się w postać Jana Dolskiego, pracownika fizycznego, który w wyniku awaryjnego lądowania na planecie zostaje skazany sam na siebie. W celu przetrwania wykorzystuje dostępny na obcym terenie surowiec - Rapidium - i tworzy repliki samego siebie, czyli tytułowych altersów. Aby przetrwać, będzie musiał skonstruować bazę, która w dodatku musi być w ciągłym ruchu, ponieważ planeta stale zbliża się do Słońca. Z tego powodu diametralnie wzrasta poziom szkodliwego promieniowania, a więc oprócz zarządzania bazą oraz dostępnymi surowcami, będziemy także walczyć z płynącym czasem.

Rozgrywka jest bardzo nastawiona na dodatkowe istnienia tej samej osoby, których losy potoczyły się jednak nieco inaczej. Na naszych barkach spocznie ciężar wyborów, które wpłyną na życie każdego altersa. Wszystkie wydarzenia będą zależały od podjętych decyzji, a więc będziemy musieli sprostać również konsekwencjom złych wyborów. Tym bardziej że każdy Jan ma własną osobowość, cele i kieruje się innymi emocjami. Produkcja wydaje się naprawdę bardzo ciekawa, natomiast na ten moment twórcy udostępnili tylko zwiastun. Data premiery nie jest ostatecznie znana, choć można mieć nadzieję, że tytuł ukaże się jeszcze w 2023 roku. Do czasu debiutu możemy dodać The Alters do listy życzeń na Steam.

Źródło: 11 bit studios