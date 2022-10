Floodland - obiecujący, postapokaliptyczny city builder z wersją demo. Wśród twórców deweloperzy z 11 bit studios

Podczas gdy 11 bit studios pracuje m.in. nad grą pt. Frostpunk 2, kilku byłych pracowników polskiego studia przygotowuje nieco inny city builder, choć też utrzymany w klimatach postapokaliptycznych. Deweloperzy zrzeszeni pod szyldem Vile Monarch zapowiadają, że w city builderze zatytułowanym jako Floodland, pokierujemy małą społecznością, która spróbuje odbudować się po katastroficznych zmianach klimatycznych, które dotknęły naszą planetę.

Gra pojawi się wyłącznie na pecety, już 15 listopada tego roku. Co jednak ciekawe, już teraz na Steamie dostępna jest wersja demonstracyjna gry, znajdziecie ją klikając tutaj. Wiemy już, że Floodland będzie łakomym kąskiem dla miłośników postapokalipsy oraz budowania miast. Floodland będzie jednak przede wszystkim strategią z elementami survivalu. Gameplay nadzorować będziemy w lotu ptaka i nie zabraknie tu klasycznych mechanik związanych z dbaniem o grupkę naszych podopiecznych, która z czasem zacznie się tylko powiększać.

Zdobywanie pożywienia, budowa osady, rozwijanie technologii, tłumienie zamieszek, powoływanie praw - wszystko to i wiele innych elementów będzie stale towarzyszyło zabawie. Co ciekawe, kolejne mapy, a także wydarzenia, w jakich bierze udział nasza społeczność, będą tu generowane proceduralnie, każda rozgrywka będzie więc inna od pozostałych. Na koniec warto wspomnieć, że nad grą pracuje łącznie ok. 80 osób, a wśród deweloperów odnajdziemy nazwiska, które powołały do życia takie produkcje jak Dying Light czy Hard West.

Źródło: Steam