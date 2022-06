11 bit studios zdradza informacje o nowej ezoterycznej grze RPG. Vitriol to bardzo zaawansowany projekt

Pewnie kojarzycie takie tytuły jak Frostpunk czy This War of Mine. Za obiema grami stoi wszak utalentowane, polskie studio 11 bit studios. Nie wszyscy jednak wiedzą, że warszawski deweloper zajmuje się także wydawnictwem. Dotąd wydał m.in. produkcje takie jak Moonlighter czy Children of Morta. Dziś, wraz z studiem Fool’s Theory, zdradza co nieco informacji na temat nadchodzącego, ezoterycznego erpega pt. Vitriol. Zapowiada się na naprawdę ambitny projekt.

Studio Fool’s Theory pracuje nad ezoterycznym erpegiem pt. Vitriol, którego wydania podjęło się 11 bit studios. Deweloperzy uchylają rąbek tajemnicy na temat gry, serwując przy tym pierwszy teaser.

Projekt Vitriol to największe do tej pory wydawnicze przedsięwzięcie 11 bit studios. Przekraczający 17 milionów złotych budżet produkcji, pozwoli na pełen voice acting i sesje motion capture dla postaci w grze. Za tytuł bezpośrednio odpowiada polskie studio Fool’s Theory, które ma na swoim koncie udaną izometryczną skradankę RPG pt. Seven: The Days Long Gone. Także i Vitriol będzie erpegiem, choć mroczniejszym, bo utrzymanym w ezoterycznych klimatach. Więcej o tytule mamy dowiedzieć się jeszcze tego lata, a poniżej już pierwszy teaser:

„Nasza gra to głębokie, moralnie niejednoznaczne RPG oparte na narracji” – mówi Jakub Rokosz, CEO/Project Lead w pracującym nad grą studio Fool’s Theory. „Ale pozwólcie, że ujawnię trochę prawdziwej esencji: gra dotyczy ezoterycznej strony rzeczywistości, mrocznej części świata, której większość z nas nie widzi i nie jest jej nawet świadoma. Ale ciemność ciągle tam jest i czai się za każdym rogiem. Zerka na nas uważnie z cienia i niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi czy nie, zbiera swoje żniwo i upewnia się, że będziemy mieli wobec niej dług do spłacenia. Historia Vitriola zaczyna się w miejscu i czasie, w którym rzeczywistość, folklor, energia i mistycyzm spotkały się w tyglu: w Warszawie początku XX wieku będącej pod caratem Rosji".

Wracając jeszcze na chwilę do 11 bit studios, przypomnę tylko, że oddziały deweloperski oraz wydawniczy 11 bit studios pracują obecnie nad tytułami takimi jak The Alters (strona Steam), South of the Circle (strona Steam), Frostpunk 2 (strona Steam) czy The Invincible (strona Steam). Poniżej zamieszczamy zwiastuny wszystkich tych produkcji. Warto też wiedzieć, że przy okazji powyższego obwieszczenia, na Steamie ruszyła wyprzedaż na tytuły producenta. Przeniesiecie się do niej klikając w ten link.

