Assassin's Creed Shadows - nowy gameplay prezentuje nam umiejętności samuraja Yasuke i asasynki Naoe

Wczoraj, podczas konferencji Xbox Games Showcase, zaprezentowano pierwsze fragmenty gameplayu z nadchodzącej gry Assassin's Creed Shadows. Od dłuższego czasu jednak wiedzieliśmy, że pełny pokaz odbędzie się w ramach prezentacji Ubisoftu. W trakcie Ubisoft Forward, które niedawno się zakończyło, studio Ubisoft Quebec przybliżyło nam mechaniki walki oraz skradania w zbliżającej się wielkimi krokami grze. Choć wiele elementów udoskonalono względem poprzednich gier, na co wpływ miało także porzucenie starej generacji konsol, nie wszystkie rozwiązania zdają się pasować do miejsca akcji gry.

Dzisiejszy gameplay z gry Assassin's Creed Shadows potwierdza przede wszystkim, że nowa produkcja zaoferuje w wielu momentach pięknie prezentujące się pejzaże Feudalnej Japonii. Środowisko wygląda na bogate w szczegóły i detale. Dotyczy to także lepszej jakości animacji twarzy podczas rozmów oraz samych modeli postaci. Większość materiału była w stanie oddać charakterystyczny klimat Japonii, choć w moim subiektywnym odczuciu, pewne elementy zdają się nieco burzyć obraz całości. Dotyczy to, jak można się domyślić, postaci Yasuke.

Odchodząc już od tematu wyglądu (z którym większość graczy się nie zgadza), walka potężnym samurajem nie do końca wygląda tak, jak powinna wyglądać biorąc pod uwagę miejsce akcji. Samurajowie charakteryzowali się zdecydowanie bardziej finezyjnymi ruchami, co zostało świetnie uchwycone zarówno w Ghost of Tsushima jak również Rise of the Ronin (choć w tym wypadku mowa bardziej o Roninie, czyli kimś w rodzaju samuraja bez swojego pana). Walka Yasuke z kolei za bardzo przypomina Assassin's Creed Valhalla, co nieco obdziera nową grę ze swojego unikalnego klimatu. Podkreślam, że to jest to jednak wyłącznie moja opinia na bazie zaprezentowanego materiału. W trakcie gameplayu mogliśmy również zobaczyć mechanikę wyboru postaci. W trakcie wielu misji, gra postawi nas przed wyborem czy wolimy dany fragment przejść w bezpośredni sposób, nie zbaczając na wykrycie (Yasuke), czy też preferujemy bardziej finezyjne podejście, ukierunkowane na skrytobójstwa (Naoe). Assassin's Creed Shadows zadebiutuje 15 listopada 2024 na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series.

Źródło: Ubisoft