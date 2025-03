Assassin's Creed Shadows oficjalnie zapowiedziany - premiera jesienią 2024 na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series

Dalekosiężne plany dotyczące marki Assassin's Creed zostały ujawnione podczas Ubisoft Forward we wrześniu 2022 roku. Oprócz zapowiedzi Assassin's Creed Mirage, otrzymaliśmy pierwsze informacje na temat dwóch większych projektów: Assassin's Creed Codename Red oraz Codename Hexe. Ten pierwszy zabierze graczy do Japonii w XVI wieku, co dla wielu graczy było bardzo ważną informacją, wszak Assassin's Creed w azjatyckich klimatach był wyczekiwany od wielu lat. W końcu kilka dni temu Ubisoft potwierdził oficjalny tytuł projektu, który wcześniej był ujawniony jako Codename Red. Grę finalnie zatytułowano Assassin's Creed Shadows, a dzisiaj Ubisoft oficjalnie zapowiedział grę za pomocą zwiastuna CGI.

Ubisoft zaprezentował pierwszy trailer gry Assassin's Creed Shadows. Tym razem otrzymamy dwójkę bohaterów, w tym czarnoskórego samuraja. Premiera jesienią 2024 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series.

Dotychczasowe informacje znalazły w końcu swoje potwierdzenie w pierwszym zwiastunie Assassin's Creed Shadows. Tym razem przyjdzie nam się wcielić w dwójkę protagonistów. Pierwszą bohaterkę jest Naoe, asasynka shinobi z prowincji Iga. Drugim jest czarnoskóry samuraj Yasuke, który przybył do Japonii z Afryki. Jest to historyczna postać i jak widać Ubisoft postanowił wykorzystać właśnie tę kreację dla opowiadanej historii. Pierwszy zwiastun Assassin's Creed Shadows potwierdza również, że przynajmniej na początkowym etapie historii, Naoe oraz Yasuke będą wrogami, jednak później staną się sojusznikami.

Akcja zabierze nas na tereny feudalnej Japonii i po raz pierwszy w historii serii, twórcy uraczyli nas zmiennymi porami roku. Tereny Japonii będziemy zwiedzać zarówno w porach wiosenno-letnich jak również i zimowych, co z pewnością wpłynie na wizualną prezentację poszczególnych lokacji. Do dyspozycji oddano m.in. rozbudowane miasta, tętniące życiem porty, kaplice oraz tereny pasterskie. Oprócz zmiennych pór roku, twórcy zadbali także o realistyczną prezentację zmiennych warunków pogodowych. Ubisoft Quebec wykorzystał również Ray Tracing do ulepszenia mechanik związanych ze skrytobójstwami. Ta informacja pojawiła się nieoficjalnie już kilka tygodni temu (choć dotyczyła ona remake Splinter Cell; być może owe rozwiązanie będzie współdzielone przez obie gry) i teraz Ubisoft ją potwierdza. Cienie oraz oświetlenie, oparte na śledzeniu promieni, jak również towarzyszący im dźwięk, ma pomóc z planowaniu skrytobójczych aktywności. Naoe będzie miała dodatkowo (nie licząc rzecz jasna ukrytego ostrza) do dyspozycji takie bronie jak kunai, shurikeny oraz bomby dymne.

O ile Naoe będzie preferować działania z ukrycia, tak Yasuke ma być charyzmatycznym samurajem o olbrzymiej sile. W tym wypadku należy oczekiwać systemu walki, który rozwija pomysły z Assassin's Creed Valhalla. Będzie widowiskowo i jeszcze bardziej brutalnie. Jako Yasuke, będziemy mieli do dyspozycji takie bronie jak katany, kanabo, łuki oraz naginaty. Assassin's Creed Shadows zaoferuje graczom także mechanikę tworzenia siatki szpiegów, którzy staną się naszymi oczami i uszami na mapie Japonii. W ten sposób będziemy odkrywać nowe tereny, tropić cele oraz dowiadywać się o różnych ciekawych aktywnościach w świecie gry. Ubisoft Quebec informuje dodatkowo o możliwości werbowania sojuszników, których unikalne umiejętności pomogą nam w niektórych misjach fabularnych.

Assassin's Creed Shadows zadebiutuje 15 listopada 2024 na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Ubisoft zapowiedział już poszczególne wydania: Standard, Gold, Ultimate oraz Edycja Kolekcjonerska. Wszystkie, poza standardowym wydaniem, zaoferują m.in. 3-dniowy, wcześniejszy dostęp (a więc od 12 listopada) oraz Przepustkę sezonową (dwa duże dodatki fabularne po premierze plus dodatkowa misja, dostępna w dniu premiery gry). Na PC grę wyceniono na: 289,90 zł (standard), 439,90 zł (Gold) oraz 539,90 zł (Ultimate). Na konsolach mowa o kwotach odpowiednio: 349 zł (standard), 489 zł (Gold) i 579 zł (Ultimate). Ceny wydań Gold i Ultimate są zatem nieco niższe niż przy Star Wars Outlaws.

Zapowiedziano także Edycję Kolekcjonerską. Znajdzie się w niej m.in. 40-centymetrowa figurka (choć bardziej odpowiednio pasuje tu słowo diorama) przedstawiająca Naoe oraz Yasuke, steelbook, 84-stronicowy artbook, rzeczywistych rozmiarów tsubę katany Naoe, mapę świata gry, wiszący zwój z Kredem Asasynów o rozmiarach 70 x 30 cm, dwie litografie o wymiarach 19 x 13,5 cm oraz grę w edycji Ultimate. Warto dodać, że na PC oferowany będzie wyłącznie kod do pobrania gry. Na Xbox Series X otrzymamy 2 płyty Blu-ray, natomiast na PlayStation 5 - jedną płytę Ultra HD Blu-ray. Oznacza to, że Assassin's Creed Shadows będzie zajmować prawdopodobnie w okolicach 90-100 GB miejsca na dysku na premierę.

Źródło: Ubisoft