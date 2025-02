Assassin's Creed Hexe - mamy konkretne informacje o jednym z nadchodzących projektów z uniwersum

Jeśli chodzi o jedną ze swoich czołowych franczyz, co jakiś czas Ubisoft stara się odnawiać formułę, by przyciągnąć nowych graczy lub po prostu zrobić mniejsze lub większe porządki, gdy seria zaczyna zjadać własny ogon. Tak było na przykład w przypadku Assassin's Creed Origins, odchodzącego od oryginalnej rozgrywki, z kolei kilka lat później Mirage zrobiło mały powrót do przeszłości serii. Wygląda na to, że wkrótce znowu czeka nas parę nowości.

Assassin's Creed Hexe ma wprowadzić zupełnie nowy, środkowoeuropejski klimat ze Świętym Cesarstwem Rzymskim z XVI wieku w tle oraz silnym naciskiem położonym na motyw czarów. Premiera tego tytułu odbędzie się zapewne gdzieś w okolicach 2026 roku.

Mamy zatem do czynienia z doniesieniami o jednym z dwóch projektów, które mogą mocno zamieszać w świecie Assassin's Creed. Wpierw dowiedzieliśmy się więcej o Codename Red, ze swoimi znacząco usprawnionymi mechanikami oraz nową generacją silnika Anvil Pipeline. Teraz Tom Henderson udostępnił garść ważnych informacji odnośnie Asasyna z podtytułem Hexe. Zapowiada się na to, że w sporym stopniu będzie on kierowany do zwolenników bardziej linearnej formuły rozgrywki z pewnymi elementami otwartego świata. Czyli wypisz-wymaluj pierwsze odsłony Assassin's Creed. Ale najbardziej ciekawi chyba otoczka tytułu.

W parze z bardziej skondensowanym gameplayem ma iść gęsty, mroczny klimat, silnie związany z okresem polowań na czarownice w XVI wieku. Logiczne zatem, że w Hexe dostaniemy kobiecą bohaterkę. Elsa będzie posiadać magiczne moce, których cząstka została zademonstrowana na ujęciu wysłanym redakcji Insider Gaming (niestety otrzymali też zakaz publikowania go). Ma on ukazywać postać ściganą przez żołnierzy Cesarstwa Niemieckiego. W trakcie ucieczki przejmuje ona kontrolę nad kotem, odwracającym uwagę napastników. Rzeczony cięższy klimat wzmagać mają wąskie, ponure i pełne niebezpieczeństw uliczki, a całość ma urozmaicić system strachu, przypominający to, co mieliśmy w dodatku do Assassin's Creed Syndicate - Jack the Ripper. Premiery możemy się spodziewać nie wcześniej niż za dwa lata, warto przy tym zaznaczyć, że Hexe z pewnością wejdzie w skład platformy Infinity.

Źródło: Insider Gaming