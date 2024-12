Assassin's Creed Red będzie pierwszą grą z serii, obsługującą Ray Tracing. Poprawie ulegnie m.in. globalne oświetlenie

W tym roku doczekamy się premiery kolejnej gry z serii Assassin's Creed. Produkcja o podtytule "Codename Red" lub po prostu Red, zabierze graczy do czasów Feudalnej Japonii i będzie jednocześnie pierwszą grą z tego uniwersum, która od podstaw tworzona była z myślą o PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series (chciałoby się powiedzieć... w końcu!). Tworzenie Assassin's Creed na nowsze urządzenia zawsze zbiegało w czasie z wprowadzeniem nowej wersji silnika Anvil. Ostatnia zmiana była widoczna przy premierze Assassin's Creed Origins w 2017 roku. Teraz Assassin's Creed Red skorzysta z dobrodziejstw "Anvil Papeline".

Tom Henderson na łamach Insider Gaming podzielił się nowymi szczegółami dotyczącymi gry Assassin's Creed Red. Produkcja przygotowywana jest na silniku określanym jako Anvil Papeline. Nie jest to kompletnie nowe narzędzie, a kolejna ewolucja dobrze znanego już Anvila. Nowa wersja odznacza się zmianami, które umożliwią szybsze i łatwiejsze korzystanie z jego narzędzi w obrębie różnych oddziałów Ubisoftu, które zwykle pracują nad kolejnymi częściami. Anvil Papeline otrzyma jednak możliwość łatwiejszego wdrożenia Ray Tracingu i z tego skorzysta już nadchodzący Assassin's Creed Red. Śledzenie promieni ma zostać wykorzystane do ulepszenia globalnego oświetlenia. Nie wiemy jednak, czy RT będzie wykorzystane także do innych opcji.

Choć Anvil Papeline jest bardziej ewolucją niż rewolucją, przejście na najnowszą wersję spowodowało, że w nowym Assassin's Creed od podstaw przygotowywano nie tylko świat gry, ale również animacje, system parkouru oraz znacznie lepiej prezentujące się cykle dynamicznej pogody oraz zmian pór dnia i nocy. Tom Henderson podkreśla również pewne zmiany w systemie walki - na pozór ma być podobna do tej z AC: Valhalla, jednak odznaczać się będzie znacznie większą brutalnością, gdzie jucha będzie latać we wszystkie strony. Nie zabraknie w grze także opcji rozbudowy swojej osady, na wzór z Valhalli, jednakowoż ten aspekt również zostanie poprawiony i ulepszony względem przygody Eivor(a). Istotny ma być również aspekt skrytobójczych zachowań (fajnie, że Ubisoft pomału przypomina sobie, że Assassin's Creed to przede wszystkim gra o skrytobójcach), które mają być znacznie bardziej upodobnione do serii Splinter Cell. Pokaz Assassin's Creed Red powinien odbyć się latem tego roku.

