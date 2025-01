Humble Choice ma zaoferować świetne gry na kwiecień. Assassin's Creed Valhalla i Returnal na czele listy

Zdążyły się już pojawić oferty związane czy to ze Steamem, czy bezpośrednią konkurencją w postaci platformy Epic Games Store, warto także porozglądać się na GOG-u, ale to nie koniec interesujących pozycji do zgarnięcia za rozsądną cenę na pierwsze tygodnie wiosny. Od ponad dwóch lat mamy ujednoliconą subskrypcję w ramach Humble Choice. W poprzednich miesiącach zaś kolejne pakiety raczej nie zawodziły. Tym razem również najpewniej mamy w czym wybierać.

Jak podały wiarygodne źródła, Humble Choice ma na nadchodzący miesiąc zapewnić całkiem ciekawą listę tytułów, w tym Assassin's Creed Valhalla, Returnal, a także Werewolf: The Apocalypse czy Blacktail.

W ciągu ostatnich dni pojawiły się plotki związane z najnowszą partią gier w ramach Humble Choice. Wczoraj zaś zostały one potem potwierdzone przez billbil-kuna, które z racji niemal stuprocentowej spełnialności informatora można traktować jako prawie pewne. Tym samym najprawdopodobniej zgarniemy kilka mocnych pozycji. Kto na przykład nie ograł wikińskiej odsłony Assassin's Creed, może wreszcie tanim kosztem sprawdzić, czy dzieje Eivor i przede wszystkim wielki otwarty świat będą w jego guście.

Gracze ceniący większe wyzwanie i klimatyczne opowieści SF chętniej sięgną po Returnal. Hit Housemarque wdarł się przebojem na konsole PlayStation 5 w 2021 roku, by w zeszłym wejść na pecety. To bardzo nietypowy roguelike inspirowany także gatunkiem bullet hell. Na tej osobliwej, żyjącej własnym życiem planecie śmierć jest częścią rozwoju bohaterki, a z czasem zyskujemy nowe szanse na odkrycie tajemnicy i oczywiście uwolnienie się z koszmaru. Werewolf: The Apocalypse - Earthblood nie zdobyło może list przebojów, ale dalej to klimatyczny slasher z ciekawymi opcjami rozwoju stylu walki. Noita to pixelartowy roguelike z destrukcją otoczenia, a Fashion Police Squad specyficzna parodia gier FPS. Polskie Blacktail może zainteresować zwolenników niekonwencjonalnych action adventure z młodą Babą Jagą w roli głównej, a na koniec są jeszcze dwa inne indyki: świetnie oceniane Paquerette Down the Bunburrows, gdzie ganiamy po różnych labiryntach... króliki, oraz Spirittea - RPG wzorowana m.in. na Stardew Valley, a polegająca głównie na dbaniu o potrzeby duchów pewnego miasteczka.

Assassin's Creed Valhalla

Returnal

Werwolf: The Apocalypse - Earthblood Champion of Gaia Edition

Noita

Fashion Police Squad

Blacktail

Paquerette Down the Bunburrows

Spirittea

Źródło: GG.deals