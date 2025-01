NVIDIA GeForce NOW - na święta do puli gier trafiło kilka nowych gier, w tym Palia, Millennia i South Park: Snow Day!

Aktualnie platforma NVIDIA GeForce NOW posiada pulę aż 1800 różnorodnych gier, które możemy uruchomić na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu na świecie. Teraz, z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, do kolekcji gier dołącza sześć nowych pozycji. Jedną z nich jest Palia, która zyskała imponujące wsparcie społeczności, trafiając na listy życzeń aż 200 tysięcy użytkowników platformy Steam. Drugą nowością jest premierowy tytuł South Park: Snow Day!

Z okazji świąt wielkanocnych do puli gier w NVIDIA GeForce NOW trafiło sześć nowych gier, w tym Millennia, Palia i premierowy South Park: Snow Day!

Do puli gier w usłudze NVIDIA GeForce NOW dołączyło sześć nowych tytułów, które są już dostępne od 26 marca 2024 roku. Pierwszym z nowych tytułów jest Palia - wieloosobowy symulator życia z elementami RPG i survivalu. Kolejną grą jest Bulwark: Falconeer Chronicles, strategiczny city builder fantasy, za którym stoi Tomas Sala, twórca gry The Falconeer. Następnie dodano Millennia, strategię turową wydaną przez firmę Paradox Interactive, inspirowaną serią Sid Meier's Civilization od Firaxis Games Studio.

Outpost: Infinity Siege to kolejny tytuł, który dołączył do usługi. Jest to mieszanka gry FPS ze strategią oraz elementami typu tower defense, osadzona w świecie science fiction. Natomiast Tchia to gra przygodowa z otwartym światem, w której eksplorujemy kolorowy archipelag inspirowany krajobrazami Nowej Kaledonii. Jako szósta gra dołączył premierowy South Park: Snow Day!, którego recenzję znajdziecie w tym miejscu. Wszystkie wymienione tytuły są dostępne w NVIDIA GeForce NOW poprzez platformę Steam.

Źródło: NVIDIA