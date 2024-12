NVIDIA GeForce NOW z nowościami. Do usługi wprowadzono funkcję Cloud G-Sync oraz przepustki jednodniowe

NVIDIA GeForce NOW jest ciekawą opcją dla osób posiadających starszy lub po prostu mniej wydajny sprzęt komputerowy. Dzięki streamingowi możliwa jest bowiem rozgrywka na takich urządzeniach w najnowsze produkcje, w maksymalnych możliwych detalach. Usługa jest nieustannie rozwijana przez amerykańską firmę. Wśród nowości znalazła się ostatnio funkcja Cloud G-Sync, korzystanie z której może zmniejszyć opóźnienia, a także jednodniowe przepustki.

Jedną z wad prowadzenia rozgrywki w chmurze są opóźnienia. Choć uciążliwość tego problemu zależy między innymi od łącza komputerowego i dystansu dzielącego gracza od lokalizacji serwerów, to pewien input lag jest w większości przypadków nie do uniknięcia. Z zauważalnym opóźnieniem borykają się także nierzadko gracze korzystający z synchronizacji pionowej, nawet jeśli gra uruchomiona jest na lokalnym komputerze. W takich przypadkach problem rozwiązuje wyłączenie V-sync. W celu zniwelowania pojawiającego się w ten sposób zjawiska "rozrywania obrazu" (tzw. screen tearing) powstały techniki G-Sync oraz FreeSync. Teraz NVIDIA zaimplementowała swój wariant funkcji w usłudze GeForce NOW.

Cloud G-Sync, w przeciwieństwie do samej gry, działa lokalnie na komputerze, a konkretnie w aplikacji GeForce NOW. Dotyczy to zarówno oprogramowania przeznaczonego dla systemów operacyjnych Windows, jak i macOS. Wśród minimalnych wymagań jest karta graficzna z rodziny GeForce GTX 1600 (lub komputer Mac z chipem Apple) oraz oczywiście monitor, który wspiera funkcję VRR. Dobra wiadomość jest taka, że obejmuje to zarówno ekrany z natywnym wsparciem dla G-Sync, certyfikowane przez NVIDIĘ urządzenia G-Sync Compatible, jak i znajdujące się poza tą listą monitory z FreeSync. Niestety aktywacja Cloud G-Sync możliwa jest tylko w przypadku wykupienia pakietu Ultimate. To jednak dobra alternatywa dla V-sync, ponieważ pozwala bez pogorszenia jakości obrazu uzyskać niższe opóźnienie z urządzeń wejściowych.

Inną zaprezentowaną nowością są 24-godzinne przepustki, pozwalające korzystać z usługi GeForce NOW bez kolejek i jednogodzinnego ograniczenia każdej sesji. Mogłaby to być ciekawa propozycja dla osób, które grają sporadycznie i nie chcą być związane droższym abonamentem miesięcznym. Problem w tym, że jednodniowa przepustka jest dosyć droga. Za dzień Priority trzeba zapłacić w Polsce 21 zł. Dzień Ultimate to wydatek aż 43 zł. Jeśli ktoś zatem planuje korzystać z GeForce NOW przez więcej niż dwa dni w miesiącu, znacznie lepszym wyjściem jest zakup subskrypcji miesięcznej za 54 zł. Oferta może jednak być ciekawą opcją dla tych użytkowników, którzy za niższą cenę chcieliby zapoznać się z korzyściami planu Ultimate.

Źródło: NVIDIA, Tom's Hardware