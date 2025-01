Fallout: London - gigantyczny mod do Fallout 4 ominie początkowo platformę Epic. Celem jest zgodność z wersjami GOG i Steam

Choć gry Bethesda Game Studios posiadają zwykle liczne wady, to jedną z ich największych zalet jest podatność na modowanie. Tak jest też w przypadku Fallouta 4 z 2015 roku. Jedną z największych modyfikacji do tej produkcji będzie z pewnością Fallout: London. Prace nad projektem ciągle trwają, ale niestety nie wszyscy gracze będą mogli odwiedzić postnuklearny Londyn. Twórcy zapowiadają, że modyfikacja ominie początkowo wersję gry dostępną na platformie Epic.

Modyfikacja Fallout: London będzie początkowo działała tylko na kopiach Fallouta 4 dostępnych w serwisach GOG i Steam. Wynika to z trudności, jakie napotkano w procesie downgrade'u wersji gry na platformie Epic.

Fallout: London to w zasadzie totalna konwersja podstawowej wersji Fallouta 4. Modyfikacja umożliwi eksplorację zupełnie nowej mapy, zaoferuje rozbudowane zadania główne i poboczne oraz wiele nowych zasobów, które przygotowano specjalnie z myślą o tej produkcji. Proces powstawania Fallout: London nie jest jednak niestety łatwy. Premiera projektu była wielokrotnie przesuwana. Ostatnie opóźnienie daty jego debiutu wynikało z wprowadzenia przez Bethesdę nowej aktualizacji do podstawowej wersji gry (określanej mianem aktualizacji next-genowej), która popsuła kompatybilność z wieloma modami. Twórcy Fallout: London zostali zmuszeni do wprowadzenia licznych poprawek do swojej produkcji, co zakończyło się na razie tylko częściowym powodzeniem.

Według osób zaangażowanych w projekt, next-genowa aktualizacja do Fallouta 4 jest zbyt niestabilna, żeby Fallout: London działał na niej poprawnie. W rezultacie twórcy zdecydowali, że wypuszczą swoją produkcję w możliwie najbardziej stabilnej formie, ale przed jej instalacją gracze będą musieli niestety dokonać downgrade’u podstawowej wersji gry. Jest to dosyć radykalny krok, który da jednak gwarancję, że mod nie zostanie popsuty kolejnymi patchami Bethesdy. Wiemy jednak, że w dniu debiutu w Fallout: London nie będą mogli zagrać gracze posiadający kopię gry na platformie Epic. Przeszkodą są ponoć trudności w usunięciu next-genowej aktualizacji w tej wersji gry.

Najprostsze rozwiązanie otrzymają użytkownicy serwisu GOG, z którym twórcy modyfikacji nawiązali ścisłą współpracę. Serwis zapewnia bowiem za pośrednictwem klienta Galaxy niezwykle łatwy dostęp do wcześniejszych wersji gier. Trwają też prace nad narzędziem, które automatycznie obniży wersję gry zarówno na GOG-u, jak i Steamie. Ostatecznie downgrade będzie można przeprowadzić też manualnie, co także nie powinno sprawić większych problemów osobom, które kiedykolwiek bawiły się w instalację modów. Brak dostępności Fallout: London na platformie Epic nie oznacza jednak, że modyfikacja nigdy tam nie trafi. Twórcy mają nadzieję, że w przyszłości Bethesda poprawi stabilność swojej najnowszej aktualizacji i nie będzie konieczny proces downgrade’u podstawowej wersji gry. Fallout: London jest aktualnie testowany przez pracowników GOG-a, zatem można mieć nadzieję, że data jego premiery nie jest już odległa.

Źródło: VG247