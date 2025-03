Fallout 4 doczekał się trzeciej części moda Sim Settlements 2. Na graczy czeka ulepszone budowanie baz i nowe wątki fabularne

Praktycznie wszystkie gry RPG Bethesdy, które zostały wydane po 2000 roku, cechują się wysoką podatnością na modowanie. Zapewnia im to nieustanną popularność, pomimo faktu, że są pozycjami skierowanymi do pojedynczego gracza i mają sporo lat na karku. Podobnie jest w przypadku Fallouta 4, który doczekał się właśnie trzeciej i ostatniej części moda Sim Settlements 2. Jest to jedna z najlepszych modyfikacji do czwartej odsłony cyklu.

Do gry Fallout 4 zadebiutowała trzecia część moda Sim Settlements 2. Oprócz nowych wątków fabularnych i postaci z bardzo dobrym udźwiękowieniem, na graczy czeka zupełnie odmieniony system budowy osad.

Sim Settlements 2 podzielone jest na trzy fabularne części. Mod dodaje oczywiście nowe postacie, zadania i wątki fabularne. Warto odnotować, że bohaterowie zostali udźwiękowieni i element ten stoi na bardzo wysokim poziomie. To jednak nie nowe zadania są główną atrakcją modyfikacji. Owszem, jest to istotny element całości, ale uwagę przyciąga przede wszystkim całkowicie przerobiony system budowy osad. Na graczy czeka możliwość konstruowania zupełnie nowych obiektów, rekrutowania postaci niezależnych czy rozwijania ich statystyk. W porównaniu z podstawową wersją gry, znaczących poprawek doczekał się także interfejs. Cały proces konstrukcji osad można także zautomatyzować. Wystarczy wyznaczyć przeznaczenie danej strefy (mieszkalna, komercyjna, przemysłowa) i budową zajmą się zrekrutowani osadnicy. Trudno pozbyć się wrażenia, że tak właśnie powinien wyglądać ten system w momencie debiutu gry.

Trzecia część moda, oprócz możliwości zakończenia głównych wątków fabularnych rozszerzenia na różne sposoby, daje także opcję przekształcenia osad w militarne posterunki. Dostępne są nowe obiekty, które pozwalają nadać bazom wojskowy charakter (zbrojownie, wieże strażnicze, więzienia, punkty medyczne). Do swojej armii można wcielać postacie niezależne. Gracz otrzymuje także możliwość przejęcia i zabezpieczenia praktycznie dowolnej lokacji na mapie, co znacząco urozmaica rozgrywkę. Trzecia część moda, to także znacznie większe potyczki z przeciwnikami atakującymi osady. Pomimo tego, że modyfikacja doczekała się zakończenia fabularnego, to twórcy zapowiadają kontynuację prac nad mechanikami. W przyszłości mamy otrzymać między innymi system losowego generowania przyjaznych oraz wrogich osad podczas rozpoczynania nowej rozgrywki. Możliwe będzie napotkanie także częściowo zbudowanych baz, więc nie trzeba będzie zawsze rozpoczynać od zera. Powinno to nieco ułatwić i zróżnicować rozgrywkę. Więcej szczegółów na temat moda Sim Settlements 2, wraz z linkami umożliwiającymi jego pobranie, można znaleźć na jego oficjalnej stronie.

