Fable - nowy materiał od twórców Forza Horizon. Powiew przygody, efektowna grafika i powrót do baśniowego świata

Playground Games ma przed sobą niezwykle trudne zadanie. Seria zapoczątkowana przez Lionhead Studios w 2005 roku zapisała się złotymi zgłoskami w historii gier - a przynajmniej część pierwsza, kolejne już nie zyskały tak mocnej pozycji. Niemniej jednak specyficzny humor i styl, a także pewne elementy rozgrywki do dziś są mile wspominane przez graczy. Na temat odnowionej wersji nadal wiemy niewiele, ale dostaliśmy kolejne materiały.

Fable otrzymało nową zapowiedź prezentującą kolejne filmowe sceny wyróżniające się niezwykle dopracowaną szatą graficzną.

Tak jak w zeszłym roku, twórcy znani głównie z serii Forza Horizon wrzucili nowy materiał wideo. Jeśli jednak oczekiwaliście zaprezentowania pełnego gameplay trailera, musicie ostudzić entuzjazm i uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Ponownie mamy bowiem do czynienia z pomysłową narracją, ale głównie w formie kinowej. Deweloperzy co prawda przekonują, że sama rozgrywka nie będzie się różnić od tego co widzimy - i pewne fragmenty poniżej trochę to sugerują - ale jak wiemy, lepiej być z początku sceptycznym w takich sprawach.

W każdym razie trzeba przyznać, że zaplanowany na 2025 rok Fable w zupełnie nowym wydaniu prezentuje intrygujący świat, pełen pięknie zaprojektowanych krain i baśniowych stworów. Albion znów jest zagrożony, a na udostępnionym trailerze widzimy, jak pewien podstarzały heros zmuszony jest do przynajmniej tymczasowego powrotu z emerytury i przeciwstawienia się personie ze swej przeszłości. Gra trafi na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X|S (także do usługi Game Pass od dnia premiery), ale na dalsze szczegóły musimy zaczekać.

Źródło: Xbox Games Showcase 2024