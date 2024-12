Dragon Age: The Veilguard - BioWare z pierwszym konkretnym materiałem. Filmowy zwiastun na zaostrzenie apetytu

BioWare długo kazało nam czekać na pierwsze konkrety tyczące się kontynuacji jednej z najważniejszych dla nich serii. Od lat rozwijała się ona w dziwnej sytuacji, a plany co do projektu miały już kilkakrotnie ulegać zmianom. Niedawno dowiedzieliśmy się z kolei o zmianie tytułu: z Dreadwolf na The Veilguard. Obecnie czekamy na długi, bo trwający jakiś kwadrans, pierwszy gameplay gry, a nim to się stanie, twórcy wypuścili wstępny materiał z postaciami w roli głównej.

Na parę dni przed prezentacją rozgrywki, Dragon Age: The Veilguard otrzymał pierwszy zwiastun eksponujący bohaterów w grze.

Dość biedne Summer Game Fest zostało szybko zapomniane - zwłaszcza, że pojawił się kolejny event. Poza świetną prezentacją nowej części serii DOOM, wyróżniającym trailerem tegorocznego Xbox Games Showcase był projekt BioWare. W tym przypadku jednak trudno mówić o zachwycie - raczej pewnego rodzaju konsternacji i, być może, ostatniej szansie na stonowanie nastrojów. Co jasne, dopiero we wtorek dowiemy się, na czym naprawdę stoimy. Na razie nie dostaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery, ale wiadomo, że tytuł pojawi się jesienią.

Seria Dragon Age od zawsze opiera się w dużej mierze na członkach drużyny - w The Veilguard z pewnością nie będzie pod tym kątem inaczej. Ponownie pojawia się Zwiadowczyni Lace Harding oraz będący w słusznym już wieku Varrik. Można przypuszczać, że ten ostatni będzie pełnić rolę NPC. A do tego dojdzie Detektyw Neve, Zabójca Magów Lucanis, The Veil Jumper Bellara, Nekromanta Emmrich, pełniący funkcję Szarego Strażnika Devrin i wreszcie na koniec Taash, Łowca Smoków. Całość utrzymano w bardzo luźnym nastroju - na tyle, że aż trudno uwierzyć w to, iż mamy do czynienia z kultową franczyzą. Oceńcie zresztą sami:

Źródło: Xbox Games Showcase 2024