Dragon Age Dreadwolf oficjalnie stał się Dragon Age The Veilguard. Nowe informacje o czwartej części gry od BioWare

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku, studio BioWare potwierdziło, że pierwszy publiczny pokaz Dragon Age Dreadwolf odbędzie się latem 2024 roku. Jesteśmy już praktycznie w momencie rozpoczęcia dużych prezentacji i konferencji - w nocy odbędzie się Summer Game Fest, w niedzielę Xbox Games Showcase, a w poniedziałek - Ubisoft Forward. We wtorek również nie zabraknie nowości, bo właśnie tego dnia BioWare opublikuje pierwszy, 15-minutowy gameplay z czwartego Dragon Age. Materiał będzie pochodził z początku gry.

Wraz z zaproszeniem na obejrzenie materiału z gry, studio BioWare ogłosiło nową nazwę dla czwartego Dragon Age. Zamiast Dragon Age Dreadwolf, na półki sklepowe trafi Dragon Age The Veilguard. Sama zmiana nazwy gry być może na kilka miesięcy przed premierą wydaje się być dość odważnym posunięciem, jednak producent obstaje za nową nazwą, która ma lepiej odzwierciedlać charakter fabularny gry. Solas jako Dreadwolf w dalszym ciągu będzie miał ważną rolę w produkcji, jednak największym zagrożeniem okaże się niestabilna Zasłona, oddzielająca świat Theadas od Pustki, przez którą przedzierają się demony. Strażnik Zasłony to nowy bohater (lub bohaterka), w którego (lub w którą) wcieli się gracz, z kolei w polskiej wersji gry podtytuł brzmi Straż Zasłony, co ma reprezentować grupę, której będziemy przewodzić.

BioWare w komunikacie prasowym zaznaczyło, że przez długi czas od momentu premiery Inkwizycji, twórcy eksperymentowali z różną formą rozgrywki, która mogłaby postawić fundamenty pod nowego Dragon Age. Potwierdzono, że pracowano m.in. nad modułem multiplayer, by finalnie powrócić do korzeni i stworzyć produkcję dla jednego gracza (single-player). Dragon Age The Veilguard ma stawić jeszcze mocniejszy nacisk na relacje z towarzyszami. Do dyspozycji oddano łącznie 7 postaci, o których zapewne więcej dowiemy się w najbliższych tygodniach. Gra ma charakteryzować się podejmowaniem trudnych wyborów, wpływających nie tylko na relacje z towarzyszami ale nawet na ich życie (mogą bowiem zginąć w trakcie gry). Nie pozostaje nam nic innego jak czekać na pierwszy gameplay z gry Dragon Age The Veinguard, który zostanie opublikowany we wtorek o godzinie 17 czasu polskiego.

Źródło: BioWare