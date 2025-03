Dragon Age: Dreadwolf - gra ma spełniać oczekiwania BioWare. Premiera najpewniej odbędzie się jeszcze w tym roku

Minęło już naprawdę sporo czasu, odkąd ostatnio na rynek zawitała kolejna odsłona Dragon Age. Mimo to BioWare nie miało zamiaru pozostawiać tak ważnej dla siebie marki, toteż od lat wiemy, że prace nad zupełnie nowym otwarciem trwają. W międzyczasie jednak pojawiło się sporo zawirowań, a dopiero w końcówce zeszłego roku udostępniono pierwszą zapowiedź, która w dodatku nie posiadała żadnego gameplayu. Wygląda na to, że ostatnio z obozu ekipy dobiegają całkiem optymistyczne wieści.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, deweloperzy są zadowoleni z prac nad Dragon Age: Dreadwolf. Wkrótce możemy spodziewać się pierwszej prezentacji, a gra najprawdopodobniej pojawi się jeszcze w 2024 roku.

Pewnych informacji dostarczył nam na swoim kanale Jeff Grubb. Uznany insider potwierdził, że Dragon Age: Dreadwolf jest w planach jeszcze na ten rok kalendarzowy (a nie fiskalny, jak uprzednio domniemywano). Wcześniej pojawi się jeszcze dłuższy pokaz - bardzo możliwe, że w trakcie obchodów Summer Game Fest, co podobno miał potwierdzić ktoś z Electronic Arts - a wtedy siłą rzeczy może znaleźć się czas i miejsce na ogłoszenie dokładnej daty premiery. To potwierdzałoby wcześniejsze słowa o letniej prezentacji.

Dla wielu jednak najistotniejsze może być chyba to, że Grubb utrzymuje, iż zespół BioWare jest bardzo zadowolony z dotychczasowych prac nad projektem i kierunku, w którym zmierzają. Zważywszy na dość późny etap, można to brać za dobrą monetę - choć oczywiście ostrożnie, w końcu to w dalszym ciągu wstępne przymiarki. Twórcy przeszli długą drogę. Starczy powiedzieć, że pierwotnie mieliśmy otrzymać znacznie bardziej kameralną i stawiającą na narrację grę, następnie rozważano elementy live service, by koniec końców powrócić do czystego singla (jak w swoim czasie donosił Bloomberg, wydawców z EA przekonał sukces Star Wars: Fallen Order).

