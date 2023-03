Dragon Age: Dreadwolf - gra znajduje się w postprodukcji. Wsparcie deweloperom zapewnia ekipa pracująca nad Mass Effect

Zawirowania związane z informacjami o tym, na jakim etapie znajduje się kolejny projekt kultowej serii trwają już od pewnego czasu. Z jednej strony mieliśmy doniesienia Toma Hendersona, według którego do premiery nie dojdzie wcześniej niż na początku przyszłego roku. W międzyczasie pojawiły się także materiały od innych insiderów, które miały rzekomo być związane z wczesną wersją alfa gry. Wygląda zaś na to, że teraz wreszcie otrzymaliśmy jakieś konkretniejsze informacje.

Dragon Age: Dreadwolf ma obecnie znajdować się w fazie postprodukcji. Zespół deweloperów ma być z kolei wspierany przez twórców działających nad znajdującą się w dużo wcześniejszej fazie nową częścią serii Mass Effect.

Jak wynika z najnowszych wieści, BioWare pracuje obecnie nad Dragon Age: Dreadwolf w fazie postprodukcji. W ramach wsparcia dołączyła część zespołu rozwijającego tytuł z innej kultowej franczyzy - Mass Effect. Nowa odsłona space opery znajduje się z kolei w fazie preprodukcji, co oznacza, że nie potrzebuje jeszcze wszystkich członków teamu, poza tymi najważniejszymi. Tym oto sposobem doświadczeni deweloperzy pomogą macierzystej ekipie tworzącej Dreadwolf dopracować wszelkie konieczne detale na ostatniej prostej.

Owe migracje zbiegają się także z ważnym powrotem. Weteran franczyzy Mark Darrah pożegnał się z BioWare w 2021 roku, jednak bez informacji, co będzie robił potem. Okazuje się, że miał sam poprosić o powrót, a teraz dołączy do przedsięwzięcia. Jego rola skupiać się ma w głównej mierze na dbaniu o to, by projekt nowego Dragon Age'a nie odchodził jednocześnie zbyt mocno od korzeni tej zasłużonej serii RPG. Co się tyczy premiery, twórcy podkreślają potrzeba braku pośpiechu, więc jeszcze nic nie zostało ogłoszone. Dragon Age: Dreadwolf wejdzie na komputery osobiste, a także konsole najnowszej generacji od Sony i Microsoftu.

Źródło: WCCFtech