Diablo IV otrzyma prawdopodobnie wsparcie dla technologii DirectStorage. To szansa na szybsze ładowanie zasobów gry

Za nami otwarte beta testy gry Diablo IV. Najnowsza produkcja Blizzarda zbiera wiele pochwał, ale nie brakuje też problemów. Do oficjalnej premiery tytułu zostało jeszcze trochę czasu, więc wiele z nich zostanie zapewne skorygowanych. W sieci pojawiła się ciekawa informacja, według której gra będzie drugim tytułem PC-towym, mającym pełne wsparcie dla technologii Microsoft DirectStorage. Powinno to bardzo pozytywnie wpłynąć na czas ładowania rozgrywki.

Pliki znalezione w becie Diablo IV wskazują, że gra doczeka się wsparcia dla technologii Microsoft DirectStorage. Firma Blizzard na razie nie potwierdziła tych doniesień, ale wydaje się to tylko kwestią czasu.

W serwisie Reddit pojawił się wpis od użytkownika, który dokładnie przejrzał pliki bety Diablo IV. Wśród nich znalazła się wzmianka o głośnej technologii Microsoftu. Mowa tutaj o dwóch plikach noszących nazwy dstorage.dll oraz dstoragecore.dll. Jest to jasna poszlaka wskazująca, że tytuł doczeka się w ostatecznej wersji wsparcia dla funkcji DirectStorage. Blizzard, jak dotąd, nie chwalił się, że Diablo IV z niej skorzysta. W świetle odkopanych informacji, byłoby jednak dużym zaskoczeniem, gdyby zabrakło tego elementu w finalnej wersji produkcji, która trafi na rynek już 6 czerwca bieżącego roku.

Nie jest wykluczone, że już beta tytułu oferowała wsparcie dla technologii w jakiejś formie. Trudno jednak potwierdzić tę kwestię bez oficjalnego komunikatu amerykańskiego dewelopera. Jeśli rzeczywiście testowa wersja Diablo IV z niej korzystała, to nie była to najnowsza wersja bibliotek. Pliki wskazują na implementację o numerze 1.0.2. Kwestią otwartą pozostaje to, czy Blizzard zaktualizuje je do najnowszej wersji 1.1. Przypomnijmy, że technologia DirectStorage ma znacząco przyspieszyć ładowanie zasobów gier. Oznacza to krótsze ekrany wczytywania, a także sprawniejsze dogrywanie poszczególnych elementów w trakcie rozgrywki. Jak dotąd, jedyną wydaną PC-tową grą, która korzysta z technologii jest Forspoken.

Źródło: WCCFTech