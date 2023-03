NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - użytkownicy karty donoszą o poważnych problemach sprzętowych podczas rozgrywki w Diablo IV

Dobiegła końca pierwsza tura beta testów gry Diablo IV. Blizzard szykuje się już do kolejnej fazy, która obejmie wszystkich zainteresowanych wypróbowaniem nowego tytułu. Produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony mediów i większości graczy. Nie zabrakło jednak problemów technicznych, obejmujących przede wszystkim serwery. Najnowsze doniesienia wskazują również, że w trakcie rozgrywki karty graficzne niektórych graczy odmówiły posłuszeństwa.

Gracze donoszą, że w trakcie rozgrywki w Diablo IV napotkali błędy, które mogą prowadzić do uszkodzenia kart graficznych. Sprawa obejmuje głównie modele firmy GIGABYTE.

W serwisie Reddit można znaleźć podejrzanie dużą liczbę doniesień dotyczących awarii GPU, które wystąpiły w trakcie rozgrywki. Większość z nich obejmuje karty graficzne GeForce RTX 3080 Ti produkcji firmy GIGABYTE. Mowa zatem o sprzęcie, który teoretycznie prezentuje odpowiedni poziom jakości. Jeden z użytkowników twierdzi, że problemy zaczęły się podczas przerywnika filmowego w kaplicy. Efektem było samoczynne wyłączenie monitora i szaleńcze przyspieszenie wentylatorów na karcie graficznej. Nie byłoby to nic szczególnego, gdyby sprawa ograniczyła się tylko do zawieszenia gry, jest to bowiem wersja beta. Rzecz w tym, że GPU nie wyświetlało obrazu nawet po kilkukrotnym restarcie systemu, co mogłoby wskazywać na jego uszkodzenie.

Wszystkie zgłoszone na Reddicie i forum Blizzarda przypadki opisują podobne symptomy. Jak podaje serwis Tom’s Hardware, łącznie jest ich obecnie 18. Są też pojedyncze doniesienia obejmujące karty GeForce RTX 3080 i Radeon RX 6900 XT od niesprecyzowanych producentów. Większość użytkowników wskazuje, że po pewnym czasie i kilku próbach podmiany karty graficznej, zaczęła ona na powrót działać. Możliwe zatem, że nie dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia, a przynajmniej nie dzieje się tak w każdym przypadku. Prawdopodobne jest, że na skutek błędu w grze lub w sterownikach karta bardzo mocno się nagrzewa i zastosowany układ chłodzenia nie radzi sobie z odprowadzaniem tak dużej ilości ciepła.

Nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy gra wywołuje problemy sprzętowe. W przeszłości doświadczali ich gracze testujący MMORPG New World. Początkowo jako przyczynę awarii kart graficznych wskazywano brak ogranicznika liczby klatek na sekundę. Gra podczas eksplorowania menu działała w nienaturalnie wysokiej liczbie FPS-ów, co prowadziło do uszkodzenia GPU. Ostatecznie okazało się jednak, że karty EVGA posiadały wadę konstrukcyjną. Na razie ani firma GIGABYTE, ani Blizzard nie odnieśli się do problemów wywoływanych przez betę Diablo IV. Możliwe, że niedociągnięcie zostało poprawione przed startem otwartych testów.

Źródło: Tom's Hardware, Reddit