Diablo IV dostaje poprawki tuż przed startem otwartej bety. Menedżer marki zdradza szczegóły

Zamknięta beta dla użytkowników z zakupioną edycją przedpremierową już za nami. Wiemy, już jak działa gra i jej serwery. Choć grze nie można zbyt wiele zarzucić, to niestety dołączenie do Bety przez te kilka dni było niekiedy rzeczą niezwykle karkołomną. Jak wiemy, otwarta beta dla wszystkich zainteresowanych graczy nie będzie łatwa pod kątem technicznym. Wiadomo jednak, że Blizzard już przeanalizował kluczowe dane i wkroczył do akcji z poprawkami.

Diablo IV dostało aż sześć poprawek, a dziesiątki problemów zostały rozwiązane, aby serwery gry były możliwie najlepiej przygotowane do jutrzejszego startu otwartej bety.

Rod Fergusson przyznaje, że start zamkniętej bety dla użytkowników z zakupioną edycją przedpremierową nie był zbyt udany. Menadżer marki nie ukrywa pewnej frustracji związanej ze złym interpretowaniem przez społeczność określenia beta, gdyż tak naprawdę to, co zostało udostępnione graczom, powinno mieć miano otwartego dema. Gdyż prawdziwe beta testy odbywają się po stronie twórców, którzy udostępnieniem gry, tak naprawdę chcieli sprawdzić przed premierą jak działają ich technologie oraz serwery w rzeczywistych warunkach.

Słowa Roda Fergussona sugerują zatem, że prawdopodobnie Diablo IV jest już w pełni gotową grą, która jest jedynie testowana na potrzeby dopracowania optymalizacji serwerów gry. Blizzard wydał w ostatnim czasie aż sześć poprawek do Diablo IV i rozwiązał dziesiątki problemów z grą i jej serwerami. Przyczyną tych problemów była względnie duża niestabilność serwerów gry oraz według wielu źródeł problemy z zalogowaniem się i długie czasy oczekiwania na dostęp do rozgrywki. Poprawki zostały wdrożone, a sama gra jest podobno możliwie najlepiej przygotowana do jutrzejszego startu otwartej bety dla wszystkich zainteresowanych tytułem.

Źródło: Blizzard, Rod Fergusson, KitGuru