Darmowy kalkulator buildów do Diablo IV - Trochę porad, które ułatwią tworzenie postaci i przeżycie w Sanktuarium

I wreszcie zawitał pierwszy z dwóch weekendów, w trakcie których można sprawdzić wersję beta długo wyczekiwanej czwartej odsłony tej legendarnej serii. Teraz mogą to zrobić przede wszystkim osoby, które nabyły grę przedpremierowo oraz losowi szczęśliwcy z kodami - za tydzień zaś każdy, kto ma ochotę. I jakkolwiek tradycyjnie serwery na pewnym etapie po prostu muszą stanowić problem, ogólny odbiór jest na razie całkiem pozytywny, a gracze chętnie zabierają się za buildy.

Beta Diablo IV ruszyła, a wiele osób zabrało się za analizę konstruowania odpowiednich buildów. Jedna z nich stworzyła nawet specjalne ułatwienie.

Pewien użytkownik Reddita zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami stworzył specjalny kalkulator, który ma stanowić swojego rodzaju wsparcie dla osób pracujących nad rozwojem swoich postaci. Program jest jeszcze w trakcie rozbudowywania, aczkolwiek już teraz można z niego zrobić wcale niezły użytek. Po wybraniu odpowiedniej klasy naszym oczom ukaże się odpowiednie do niej drzewko umiejętności. Z tego poziomu zaś możemy sprawdzać, w jaki sposób wpłynie na naszą postać punkt wydany na określoną rzecz. I trzeba przyznać, że jest on całkiem szczegółowy.

Co ciekawe, Diablo 4 Build Calculator uwzględnia również aspekty czy legendarne moce. Potencjalne wizualizacje buildów możemy także zapisywać i udostępniać, porównując z innymi. A jako że przelicznik ma zostać jeszcze rozbudowany, warto z czasem go obserwować. Na razie mamy dostęp do trzech klas postaci, ale w przyszły weekend do wyboru będzie już kompletna piątka. Na pewno zastanawiać może, czy twórcy odpowiednio przygotowują serwery do z pewnością jeszcze większego przeciążenia niż teraz. W końcu mówimy już o ogólnym dostępie. Diablo IV - jak to beta - natrafiła też na pewne powtarzające się bugi, więc zobaczymy, na ile szybko zespół deweloperów zareaguje na sytuację.

Źródło: Reddit