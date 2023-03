Assassin's Creed Red - poznaliśmy nieoficjalne informacje na temat formuły rozgrywki i bohaterów gry

Assassin’s Creed to prawdopodobnie najpopularniejsza marka w portfolio Ubisoftu. Wydawca zapowiedział niedawno, że powstaje aż kilka nowych odsłon serii. Wśród nich jest także tytuł opatrzony nazwą kodową Red, którego akcja ma toczyć się w feudalnej Japonii. Najprawdopodobniej poznaliśmy właśnie pierwsze szczegóły dotyczące nowej gry studia Ubisoft Quebec. Jeśli informacje się potwierdzą, to możemy otrzymać bardzo interesującą produkcję.

Według najnowszych plotek, w Assassin's Creed Red wcielimy się w żeńskiego samuraja oraz uchodźcę z Afryki, który stał się shinobi. Rozgrywka ma bazować w znacznej mierze na elementach skradankowych.

Od jakiegoś czasu wiadomo już, że Assassin’s Creed Red da prawdopodobnie możliwość wcielenia się w dwóch bohaterów. Źródła portalu Insider Gaming donoszą, że jednym z nich będzie żeński samuraj, a drugim męski shinobi (czyli ninja) z interesującą historią pochodzenia. Postać ta ma bowiem być afrykańskim uchodźcą, który nauczył się asasyńskiego sposobu działania. Na chwilę obecną bardzo prawdopodobna wydaje się obecność pierwszej z tych postaci, ponieważ wynika to bezpośrednio z udostępnionego w przeszłości przez Ubisoft teasera. Jeśli ta druga także się potwierdzi, to będziemy mieli do czynienia z bardzo oryginalną kreacją. Kwestią otwartą w takiej sytuacji pozostaje to, czy uda się utrzymać odpowiednie zręby realiów historycznych i jak nowa postać wpisze się w klimat produkcji.

Z pozyskanych ostatnio informacji wynika także, że Assassin’s Creed Red położy silny nacisk na elementy skradankowe. Choć nie wiadomo, jaki dokładnie wzorzec obrali sobie twórcy gry, to trudno zaprzeczyć, że idealnie pasowałoby to do rozgrywki wyżej wymienionymi postaciami. Deweloperzy ponoć planują implementację takich elementów, jak ukrywanie ciał, chowanie się w zaroślach czy gaszenie źródeł światła. Seria niewątpliwie potrzebuje świeżego spojrzenia i odejścia od powtarzalnej formuły. Idealne byłoby połączenie rozgrywki skradankowej z mocno ugruntowanymi elementami RPG, które są obecne w serii od Assassin’s Creed Origins oraz Odyssey, ale prawdopodobnie doczekamy się produkcji o znacznie mniejszym rozmiarze. Wstępne plany zakładają podobno premierę pod koniec 2024 roku. Oczywiście powyższe informacje należy traktować z dystansem, ponieważ nie są one oficjalnie potwierdzone przez deweloperów, ani wydawcę tytułu.

Źródło: Insider Gaming