Dragon Age: Dreadwolf z pierwszym zwiastunem pokazującym grę. Na pełny pokaz poczekamy do lata 2024 roku

Czwarta część serii Dragon Age jest w produkcji już od kilku lat. W ubiegłym roku potwierdzono ostateczną nazwę gry: Dragon Age: Dreadwolf, natomiast w marcu tego roku poinformowano, iż tytuł jest w pełni grywalny od początku do samego końca. BioWare do dzisiaj nie zaprezentował ani sekundy z faktycznej gry, przez co nie wiedzieliśmy kompletnie czego się spodziewać. Dzisiaj się to zmieniło, bowiem z okazji Dragon Age Day, studio BioWare opublikowało nowy trailer produkcji. Prezentuje on kilka lokacji, które odwiedzimy w trakcie naszej wędrówki. W przeciwieństwie do wcześniejszych materiałów, najnowszy został wyrenderowany już na silniku gry. Czego dokładnie się dowiedzieliśmy?

W Dragon Age: Dreadwolf powrócimy na kontynent Thedas, a nowy trailer gry pokazuje on trzy miejsca, które z pewnością odegrają ważniejszą rolę w kampanii fabularnej (wszak bez powodu BioWare by ich nie pokazywało). W materiale możemy zobaczyć królestwo Antivy oraz miasto Treviso, które charakteryzuje się m.in. spiczastymi wieżami. Jako drugie pokazano turkusowe morza Rivain, odznaczające się bujną roślinnością. Na końcu pozostaje królestwo Anderfels, umiejscowione na zachód od Imperium Tevinteru. Z trailera można wywnioskować, iż przyjdzie nam zwiedzić fortecę Weisshaupt, będącą główną siedzibą Szarych Strażników.

Choć zwiastun jest krótki, potwierdza że do dyspozycji oddanych będzie więcej krain, w dodatku charakteryzujących się większą różnorodnością. Niestety, obecnie to wszystko co BioWare ma do zaprezentowania w temacie Dragon Age: Dreadwolf. Studio potwierdziło bowiem, że pełna prezentacja gry odbędzie się latem 2024 roku. Przy obecnym sposobie prezentowania gier od Electronic Arts, nadal daje to nadzieję, że gra na półki sklepowe trafi jeszcze w przyszłym roku.

