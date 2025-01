Donald Trump i duże firmy technologiczne ogłaszają powstanie Stargate. Celem jest stworzenie superinteligencji

Prezydentura Donalda Trumpa budzi sporo emocji wśród komentatorów. Niezaprzeczalnym faktem jest jednak to, że oficjalnego lub nieoficjalnego wsparcia udzieliło mu większość prezesów dużych firm technologicznych z USA. Najnowsze doniesienia wskazują, że sztuczna inteligencja będzie oczkiem w głowie nowego prezydenta. Ogłoszono bowiem olbrzymie inwestycje w ten segment rynku. Ich skala nie ma precedensu w dotychczasowej historii branży.

Donald Trump ogłosił wraz z przedstawicielami OpenAI, Softbanku i Oracle powstanie firmy Stargate. Jej celem będzie przygotowanie infrastruktury fizycznej i wirtualnej pod superinteligencję AGI.

W Białym Domu doszło do spotkania prezydenta Donalda Trumpa z szefami OpenAI, Softbanku oraz Oracle. W jego trakcie ogłoszono powstanie nowej firmy działającej w branży sztucznej inteligencji. Projekt nosi futurystyczną nazwę Stargate. Ma to być największe przedsięwzięcie AI w historii świata. Głównym celem jest przygotowanie gruntu pod tak zwaną "superinteligencję", czyli AGI (Artificial Global Intelligence). Dyrektor OpenAI - Sam Altman - stwierdził, że będzie to najważniejszy projekt obecnej epoki. O tym, że nie są to puste słowa ma świadczyć skala planowanych inwestycji. Na początek będzie to 100 mld dolarów, ale w kolejnych latach wydatki mają sięgnąć zawrotnej kwoty 500 mld dolarów. Stargate odpowiedzialne będzie za przygotowanie fizycznej i wirtualnej infrastruktury, która legnie u podstaw AGI. Chodzi tu między innymi utworzenie centrów danych w różnych lokalizacjach na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Pierwsza faza projektu już się rozpoczęła. Chodzi o centrum powstające w Teksasie, które zajmie docelowo powierzchnię blisko 93 tys. metrów kwadratowych.

Stargate ma być jednym z kluczowych elementów przewagi technologicznej USA nad Chinami, ale ma też olbrzymie znaczenie dla gospodarki (w tym rynku pracy) pierwszego z wymienionych krajów. Szacuje się, że przedsięwzięcie wygeneruje tam 100 tys. nowych miejsc pracy. Skorzystać na nowym projekcie mają także sojusznicy USA. Odpowiedzialność finansową za Stargate weźmie na siebie japoński Softbank. Jego dyrektor zostanie też prezesem nowego podmiotu. Kwestiami technicznymi zajmie się OpenAI. Oracle jest z kolei obecnie jednym z największych operatorów centrów danych w USA, zatem doświadczenie spółki okaże się z pewnością bezcenne. Swój wkład finansowy zapowiedziała także wywodząca się ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich firma inwestycyjna MGX.

