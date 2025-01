NVIDIA Rubin - prace nad nową generacją akceleratorów AI przebiegają sprawnie. Dostawy pamięci HBM4 już wkrótce

Akceleratory AI bazujące na architekturze Blackwell wciąż są postrzegane jako relatywna nowość. Do odbiorców trafiła bowiem dopiero pierwsza partia serwerów wykorzystujących to rozwiązanie. NVIDIA nie zwalnia jednak tempa. Trwają już obecnie zaawansowane prace nad architekturą kolejnej generacji. Są przesłanki, by sądzić, że akceleratory Rubin zadebiutują szybciej niż oczekiwano, choć raczej nie wyprą one na razie z rynku układów Blackwell.

Firma SK hynix już w połowie roku rozpocznie dostawy próbek pamięci HBM4 do NVIDII. Jej produkcja masowa ma ruszyć w trzecim kwartale, co sugeruje debiut architektury Rubin niedługo potem.

Wiemy już, że kolejnej generacji akceleratory NVIDII będą opierały się na architekturze Rubin. Prace nad nią przebiegają nad wyraz sprawnie. Informację tę potwierdziły częściowo także koreańskie źródła. Według nich w okolicach czerwca bieżącego roku SK hynix zacznie wysyłać NVIDII próbki pamięci HBM4, która ma być jednym z fundamentów akceleratorów Rubin. Produkcja masowa HBM4 miałaby zaś rozpocząć się już w trzecim kwartale 2025 roku (szybciej niż pierwotnie zakładano), co może z kolei sugerować debiut rynkowy architektury Rubin niedługo później.

Według tych samych źródeł NVIDIA ma mieć wyłączność na pamięć HBM4 od firmy SK hynix. To zaś może przełożyć się na wcześniejszy dostęp amerykańskiej firmy do tej technologii. Warto odnotować, że w tym roku spodziewane są także akceleratory Blackwell Ultra, które będą w praktyce ulepszoną wersją układów dostępnych obecnie na rynku. Klienci NVIDII będą zatem mogli wybierać wkrótce spośród nowych produktów z co najmniej dwóch generacji, o ile nie dojdzie oczywiście do żadnych opóźnień we wdrażaniu architektury Rubin.

