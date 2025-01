NVIDIA otwarcie krytykuje amerykańskie władze za nowe restrykcje ograniczające dostęp do zaawansownych technologii AI

Amerykańskie restrykcje utrudniające wybranym krajom dostęp do najbardziej zaawansowanych chipów oraz narzędzi służących do ich produkcji są rozszerzane z dosyć dużą regularnością. Administracja prezydenta Joe Bidena zdecydowała w ostatnich dniach swojego funkcjonowania na podjęcie kolejnych kroków tego typu. Tym razem dotyczą one głównie kwestii powiązanych z AI. Działania te nie spodobały się NVIDII, która ostro skrytykowała rząd.

Administracja prezydenta Joe Bidena wprowadziła nowe regulacje, które mają utrudnić nieprzyjaznym krajom dostęp do technologii AI. Spotkało się to z bardzo ostrą reakcją NVIDII, która w oficjalnym wpisie skrytykowała rząd.

Sankcje dotyczące branży półprzewodników, jakie Stany Zjednoczone nakładają na nieprzyjazne sobie kraje, stały się już nieodłącznym elementem dzisiejszej rzeczywistości. Administracja prezydenta Joe Bidena postanowiła wprowadzić nowy pakiet restrykcji, który ma ograniczyć wrogim państwom (ze szczególnym uwzględnieniem Rosji i Chin) dostęp zarówno do sprzętu, jak i oprogramowania służącego do rozwoju sztucznej inteligencji. Wprowadzone regulacje gwarantują też, że zaprzyjaźnione kraje będą miały nieograniczony dostęp do tych technologii, jednak to pierwsza część wzbudziła najwięcej kontrowersji. Szczególnie głośno zrobiło się na ten temat po oficjalnym oświadczeniu NVIDII. Jest to pierwsza taka sytuacja, od kiedy Stany Zjednoczone zaczęły wprowadzać sankcje dotyczące branży półprzewodników.

Administracja prezydenta Bidena została mocno skrytykowana przez czołowego producenta układów graficznych. NVIDIA twierdzi, że sankcje są zagrożeniem dla światowego postępu, innowacji i wzrostu gospodarczego. Miały one zostać przygotowane w tajemnicy, bez odpowiednich konsultacji. Amerykańska firma ostrzega, że jest to w praktyce "biurokratyczna kontrola" nad amerykańską branżą półprzewodników, komputerów, a nawet oprogramowania. Ma to w rezultacie doprowadzić do zachwiania pozycji USA jako lidera wyścigu technologicznego. NVIDIA argumentuje ponadto, że omawiane restrykcje nie zwiększają bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, a wprowadzają mechanizmy, które mają pozwolić na globalną kontrolę technologii. We wpisie amerykańskiej firmy nie zabrakło też pochwał pod adresem Donalda Trumpa. Jego administracja miała w trakcie swojego pierwszego urzędowania zademonstrować, że "USA wygrywają poprzez innowację, konkurencję i dzielenie się technologią ze światem, a nie poprzez chowanie się za ścianą rządowych przeregulowań prawnych".

Źródło: NVIDIA, WCCFTech