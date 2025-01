Diablo IV - Blizzard ze specjalną zawartością świąteczną. Nadchodzi Zimowy Pomór

Swoistą tradycją stało się w ostatnich latach krytykowanie przy różnych okazjach pewnych większych firm. W tej stałej czołówce honorowe miejsce zajmuje Activision Blizzard. Ale nie ma co się dziwić - afera z Overwatchem 2, jak również premiera DLC do Call of Duty: Modern Warfare II, dla niepoznaki z tytułem i w cenie nowej odsłony serii, no i wreszcie czwarta część Diablo. Ta ostatnia pozycja wypada z wymienionej trójki najlepiej, ale nadal ma wiele problemów.

Od dzisiejszego wieczoru aż do 2 stycznia do godziny 19:00 czasu polskiego w Diablo IV będzie można toczyć walki ze specjalnymi przeciwnikami wchodzącymi w skład świątecznego eventu.

Deweloperzy obiecywali nam regularnie wchodzące mniejsze i większy aktualizacje - i trzeba im przyznać, że dotrzymują terminów. Teraz nadeszła pora na pierwsze czasowe wydarzenie. Od dziś, od godziny 19:00 można wybrać się do Kiowosadu, by porozmawiać z bardem Gileonem - nową postacią mającą za zadanie naprowadzać nas na questy związane z Zimowym Pomorem (Midwinter Blight). W pierwszej kolejności wyruszymy na Strzaskane Szczyty, by położyć kres pewnym demonim obchodom, generującym nowe zagrożenia dla mieszkańców.

Za zwalczanie nowych typów maszkar otrzymamy nowe nagrody na Zimowym Rynku. Dalej zaś przyjdzie nam się zmierzyć z niejakim Horrorem w Szkarłacie - finalnym wrogiem rzeczonego eventu. Innymi słowy, czeka nas niewielki sezonowy akcencik przedłużający nieco rozgrywkę. Na razie 2. sezon Diablo IV lekko uspokoił część graczy, choć w dalszym ciągu należy stwierdzić, że trudno będzie przywrócić powszechną wiarę w stale rozwijający się tytuł. A na większe rozszerzenie przyjdzie nam przecież jeszcze trochę zaczekać.

Źródło: Blizzard