Diablo II: Durance of Hate - fragment gry został przeniesiony na silnik Unreal Engine 5. Demo dostępne do pobrania za darmo

Druga część z serii gier z gatunku hack’n’slash o nazwie Diablo ukazała się 28 czerwca 2000 roku. Od początku cieszyła się bardzo dobrą opinią wśród graczy i do dziś przez wiele osób jest uznawana za najlepszą odsłonę. Grę postanowiono odświeżyć pod względem graficznym i w sierpniu 2021 roku ukazała się edycja Diablo II: Resurrected. Aby jednak jeszcze bardziej dopasować ją do naszych czasów, pewien użytkownik postanowił odwzorować jej fragment na silniku Unreal Engine 5.

Wiele z obecnych gier jest tworzonych od nowa z wykorzystaniem silnika Unreal Engine 5. Dzięki temu pod względem graficznym wyglądają dużo lepiej niż w oryginale. Tym razem na celowniku znalazła się produkcja Diablo II.

Autorem całego projektu jest nasz rodak Michał Wawruch. Stworzony przez niego fragment gry Diablo II opiera się na lokacji Durance of Hate. Wykorzystując do jej odtworzenia silnik Unreal Engine 5, demo może skorzystać z nowych technologii, takich jak Nanite, czy też Lumen. Dzięki temu całość wygląda dużo lepiej, szczególnie pod kątem oświetlenia. W komentarzach użytkowników pod udostępnionym wideo można przeczytać, że tak właśnie mogłaby wyglądać najnowsza odsłona, a więc Diablo IV. Spoglądając na poniższe zrzuty ekranu, można zauważyć, że autor poświęcił mnóstwo czasu na dopracowanie poszczególnych elementów.

Materiał wideo zawiera również porównanie pierwszej wersji z 2000 roku, wraz z odświeżoną edycją Diablo II: Resurrected. Samo demo możemy pobrać z tego adresu (Dysk Google), natomiast do rozgrywki twórca zaleca co najmniej układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1060. Po więcej informacji możemy się udać na stronę ArtStation, na której udostępnione zostały dodatkowe materiały. Trzeba jednak przyznać, że całość robi wrażenie pod kątem wizualnym, choć gameplay ogranicza się jedynie do "zwiedzania".

Źródło: ArtStation @Michał Wawruch