Destiny 2: Upadek Światła - dziś światowa premiera dodatku. Co zaoferuje nam przedostatni rozdział sagi?

Bungie wydało dzisiaj najnowszy dodatek ze swojej flagowej serii – Destiny 2: Upadek Światła – na wszystkich platformach. Upadek Światła to przedostatni rozdział toczącej się w Destiny 2 sagi o Świetle i Ciemności. Strażnicy napotkają w nim siły zła w postaci Legionu Cienia, będą eksplorować tajemnicze miasto ukryte na powierzchni Neptuna oraz odkryją nową podklasę Ciemności: pasmo.

Destiny 2: Upadek Światła będzie przedostatnim rozdziałem bardzo długiej sagi, złożonej z regularnie wypuszczanych rozszerzeń.

Dodatek pozwoli nam stoczyć walkę o zatrzymanie apokalipsy poprzez powstrzymanie Świadka oraz Calusa, jego nowego ucznia. Spotkamy na swojej drodze wielu przeciwników, w tym Legion Cienia, który dąży do zniszczenia Neomuny, zaawansowanej technologicznie stolicy. Aby osiągnąć cel, otrzymamy zupełnie nową moc - pasmo, będące podklasą Ciemności. Zgodnie z zapowiedziami ma nam dostarczyć odrębny zestaw ataków, a także zdolność przyczepienia, która poprawi kwestie związane z szeroko pojętą mobilnością.

Tego samego dnia, co Upadek Światła wyjdzie także Sezon Oporu. Tam Strażników wezwie Mara Sov wraz z Gwardią Królowej, aby przydzielić im nową misję: badanie posterunków Piramid oraz rzecz jasna walka z wrogami ludzkości. Poprowadzi to do trzyosobowej aktywności określanej jako Pola bitewne Oporu. Korzystając ze świeżych mocy przebudzonych, otwierać będziemy kolejne portale w Sferze Cienia, a następnie walczyć z Legionem Cienia. Jak widać, po dobrze ocenianym dodatku Królowej Wiedźmy Bungie dalej stara się dostarczać jak najwięcej zawartości. A po tym wydarzeniu czeka już wielkie zwieńczenie całej sagi.

Co więcej, wespół z firmami SteelSeries oraz KontrolFreek, Bungie ppracowało nową edycją limitowanej kolekcji sprzętu inspirowanego właśnie dodatkiem Destiny 2: Upadek Światła. Jej design jest inspirowany metropolią Neomuna, w skład natomiast wchodzi: nagradzany zestaw słuchawkowy Arctis 7+, mysz bezprzewodowa do gier Aerox 5, podkładka pod mysz QcK Prism w rozmiarze XL oraz nakładki na kontroler KontrolFreek. W przypadku kupienia limitowanej kolekcji dokładane są również ekskluzywne przedmioty kosmetyczne, które dobrać można w grze Destiny 2. Tak prezentują się zaś ceny detaliczne wspomnianych produktów:

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Arctis 7+ | Edycja Destiny 2: Upadek Światła – NA: 179,99$ | EMEA: 199,99€ | APAC: 199,99$

Mysz bezprzewodowa do gier Aerox 5 | Edycja Destiny 2: Upadek Światła – NA: 149,99$ | EMEA: 159,99€ | APAC: 159,99$

Podkładka pod mysz QcK XL | Edycja Destiny 2: Upadek Światła – NA: 69,99$ | EMEA: 69,99€ | APAC: 69,99$

Pakiet Nova Booster | Edycja Destiny 2: Upadek Światła – NA: 34,99$ | EMEA: 34,99€ | APAC: 34,99$​

Nakładki na kontroler KontrolFreek | Edycja Destiny 2: Upadek Światła – NA: 19,99$

Źródło: Bungie, KontrolFreek