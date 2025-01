Call of Duty: Modern Warfare III - efektowna zapowiedź trybu zombie, jednej z większych atrakcji nadchodzącej odsłony

Trudno byłoby określić nadchodzącą grę Activision i zespołu Sledgehammer Games najbardziej oczekiwanym tytułem jesieni (wątpię, by dostała się do czołówki), ale z pewnością znajdzie się spora grupa osób, które z chęcią się za nią weźmie. Jako że pierwotnie mieliśmy doczekać się rozszerzenia do drugiej odsłony Modern Warfare, jednym z zasadnych pytań jest to, ile warta będzie nadchodząca zawartość. Tymczasem wracają zombie - a przynajmniej coś podobnego.

Deweloperzy przedstawili jeden z największych trybów wchodzących w skład Call of Duty: Modern Warfare III: nawiązująca do tradycyjnych dla serii eventów z zombie ofensywa na gigantycznej mapie.

Tryb zombie to jeden ze stale powracających aspektów w serii Call of Duty. Zazwyczaj gdy do nich dochodzi, cieszą się niemałą popularnością. Nie powinno zatem dziwić, że i tym razem nadszedł na to czas. Twórcy planują coś naprawdę dużego. Na razie zamieścili całkiem efektowny filmowy trailer, w którym obserwujemy genezę nowego zagrożenia, będącego w istocie efektem uwolnienia straszliwej broni biologicznej odbierającej ludziom rozum i zmieniającej w istoty podobne do rzeczonych stworów. Daje to pretekst do rozpoczęcia owego trybu.

Jak wynika z zapewnień Activision i Sledgehammer Games, czeka nas największy w historii Call of Duty tryb zombie w otwartym świecie. Szykują się długie starcia PvE na imponujących rozmiarów lokacji, w których brać udział będzie kilka zespołów. Wygląda więc na to, że obok nowej kampanii będzie to główne danie na premierę (no dobrze, pojawią się też odświeżone mapy z "dwójki", ale trudno to uznać za wielki atut). W ten sposób twórcy będą chcieli odbić się po wielu mało popularnych decyzjach i znaczącym spadku liczby grających. To co, kto szykuje 350 zł...?

Źródło: Activision (Youtube)