Call of Duty: Modern Warfare III z pierwszym zwiastunem. Zapowiada powrót jednego z ciekawszych antagonistów

Przed dwoma dniami Activision Blizzard oficjalnie zapowiedział grę Call of Duty: Modern Warfare III. Pokazano przy okazji pierwszy teaser oraz zdradzono datę premiery (10 listopada 2023 r.). Wydawało się, że na kolejne szczegóły będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, aż tu nagle, niespodziewanie w sieci pojawił się pierwszy, niemal 2-minutowy trailer przybliżający fabułę gry. Zgodnie z wcześniejszymi domysłami, w roli antagonisty powróci Makarov.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun gry Call of Duty: Modern Warfare III. Jest niezwykle klimatyczny i zapowiada powrót Makarova.

Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun gry Call of Duty: Modern Warfare III. Zgodnie z dotychczasowymi oczekiwaniami zapowiada on powrót kultowego złoczyńcy - Makarova. Wygląda na to, że zwiastun wykorzystuje zarówno sekwencje akcji na żywo, jak i materiał filmowy z gry, więc nie należy się zbytnio ekscytować np. grafiką, ponieważ nie pokazano jeszcze żadnych elementów gameplay'u. Trailer prezentuje niemniej przynajmniej atmosferę, z jaką będziemy mieli do czynienia podczas rozgrywki:

Gracze najmocniej wyczekujący nowej odsłony Call of Duty powinni wyczekiwać teraz na 17 sierpnia, ponieważ wtedy to odbędzie się specjalne wydarzenie w Warzone 2.0. Spodziewamy się, że event ów na swe zakończenie przyniesie dodatkowe informacje na temat nadchodzącej strzelanki. To czego możemy natomiast oczekiwać już teraz to kampania dla pojedynczego gracza, tryby sieciowe oraz ukochany przez wielu graczy moduł zombie.

Źródło: Activision Blizzard