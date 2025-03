Call of Duty: Modern Warfare 2 - zawieszono usługi sieciowe gry z powodu zagrożenia, które wiąże się z ich korzystaniem

Call of Duty to na tyle popularna seria gier, że wciąż są osoby bawiące się w jej starsze odsłony. Jedną z nich jest oryginalne Modern Warfare 2 z 2009 roku. Niestety ostatnie doniesienia sprawiają, że przyszłość sieciowa tytułu stanęła pod dużym znakiem zapytania. Nie chodzi tu o wyłączenie serwerów z powodu zaawansowanego wieku produkcji, a serię ataków z użyciem złośliwego oprogramowania, które miało być rozprowadzane za pośrednictwem usług sieciowych.

Firma Activision postanowiła zawiesić działanie usług sieciowych w Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009). Powodem jest robak internetowy, który był rozprowadzany za pośrednictwem lobby gry.

Sprawa sięga w rzeczywistości czerwca bieżącego roku, kiedy to jeden z użytkowników doniósł na Steamie o tym, że za pomocą lobby trybu wieloosobowego Modern Warfare 2 rozprowadzane jest szkodliwe oprogramowanie. Fakt ten został następnie potwierdzony przez kilku innych graczy. Aplikacja wykorzystuje luki obecne w kodzie sieciowym gry. Pozwala to ominąć większość standardowych zabezpieczeń, które powinny chronić użytkowników przed wstrzyknięciem szkodliwego kodu. Po zainfekowaniu lobby sieciowego, oprogramowanie może zostać uruchomione na komputerach użytkowników, którzy dołączają do danej sesji.

Powyższe doniesienia skłoniły firmę Activision do bliższego przyjrzenia się sprawie. W rezultacie, kilkadziesiąt godzin temu zdecydowano się zawiesić funkcjonowanie trybu wieloosobowego w oryginalnym Modern Warfare 2. Brak na razie informacji kiedy (i czy w ogóle) funkcjonalność ta zostanie przywrócona. W podobnym okresie zadebiutowały także inne tytuły z cyklu Call of Duty, więc nie można całkowicie wykluczyć możliwości, że również one zawierają niebezpieczną lukę. Ryzyko zmniejsza fakt, że korzystają one z nieco innych wersji silnika, ale lepiej pozostać ostrożnym. Warto odnotować, że nie jest to pierwszy przypadek, kiedy hakerzy wykorzystują popularne gry do szkodliwych działań. W przeszłości z podobnymi problemami musieli mierzyć się na przykład gracze Dark Souls. Funkcje sieciowe w PC-towych odsłonach serii zostały wtedy zawieszone na kilka miesięcy.

Multiplayer for Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) on Steam was brought offline while we investigate reports of an issue. — Call of Duty Updates (@CODUpdates) July 26, 2023

